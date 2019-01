Ce se intampla cu viata sexuala atunci cand alaptezi?

Nu exista pe lume femeie care sa nu-si faca tot felul de ganduri in perioada in care isi alapteaza copilul: ganduri despre cum o sa se desfasoare relatia sexuala pe perioada alaptarii, despre ce se va intampla cu sanii ei si cum vor arata dupa ce alaptarea va lua sfarsit .Iata cateva explicatii oferite de site-ul Breastfeeding-problems.comDupa nastere si pe toata perioada alaptarii, orice femeie suporta foarte multe transformari hormonale ale organismului si toate isi pun amprenta asupra relatiei cu partenerul de viata. Cel mai bine este sa discutati cat se poate de deschis despre ele.Iata care sunt lucrurile care te pot impiedica sa ai o viata sexuala normal pe perioada alaptarii:1. Te poti simti, din punct de vedere fizic, epuizata sau suprasolicitata, ca sa mai suporti o alta “stimulare” suplimentara, cum ar fi sexul si excitatia sexuala. In ambele cazuri te simti ca si cum nu ti-ai dori sa te atinga nimeni.2. Lubrifierea vaginala poate sa scada pe perioada alaptarii, ceea ce poate face ca sexul sa fie dureros sau neplacut.3. Sanii pot curge in timpul partidei de sex.De ce curg sanii in timpul actului sexual? Hormonul oxitocinei e responsabil de aceasta scurgere de lapte din sani, cauzata de stimulareasexuala. Unele cupluri agreeaza ideea altele, insa, se simt jenate si deloc confortabile cu laptele care se scurge. Pentru a evita problema, femeile pot purta un sutien care sa absoarba laptele.Vagin nelubrifiat?Apare inevitabil intrebarea: vaginul meu uscat indica un libido scazut? Nu, deloc, nivelul estrogenului e scazut in perioada alaptarii, ceea ce duce la o lubrifiere vaginala scazuta, care poate fi, insa, combatuta cu adjuvanti suplimentari.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.