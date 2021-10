Cea mai eficienta metoda de a alege un inaltator auto pentru copii

Socializarea face parte din dezvoltarea echilibrata a copilului tau, inca de la o varsta frageda. Unii copii isi fac prieteni mai usor, in timp ce pentru altii este mai complicat sa formeze rapid relatii stranse cu ceilalti copii de varsta lor. Rolul parintilor este acela de a incuraja socializarea

Copiii prefera puzzle-uri cu eroii favoriti. Jocurile de tip puzzle au multiple beneficii, atat pentru copii, cat si pentru adulti. Ele stimuleaza creierul, testeaza inventivitatea, avand un rol important in dezvoltarea inteligentei. Pe copii, acestea ii invata sa caute singuri cele mai bune

Legea alaptatului in public a fost aprobata, joi de Camera Deputaţillor. Orice persoana care va discrimina o mama care alapteaza in public va fi sanctionata. Proiectul de lege privind alăptarea în spaţiile publice a fost adoptat cu 279 de voturi "pentru"şi o

Intr-o societate in care fetele si baietii sunt crescuti diferit de catre parinti, asteptarile si presiunile apar, in mod special, in viata fetelor, inca de la o varsta frageda. Pentru a creste fete cu personalitate puternica si sigure pe ele, parintii trebuie sa realizeze cat este de important sa