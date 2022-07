Cele mai importante motive pentru care mamele nu pot produce lapte

Diferiti factori pot cauza o cantitate scazuta de lapte in timpul alaptarii, cum ar fi asteptarea unui timp indelungat pentru a incepe alaptarea, alaptarea insuficienta la san, suplimentarea alaptarii, blocarea canalelor si utilizarea anumitor medicamente.Uneori, interventia chirurgicala anterioara la san afecteaza productia de lapte. De aceea, sunt foarte multe mamici care aleg sa foloseasca formule de lapte praf pentru a-si alapta copiii.Desi multe femei se ingrijoreaza de cantitatea scazuta de lapte, productia insuficienta de lapte matern este rara. De fapt, majoritatea femeilor produc cu o treime mai mult lapte matern decat beau in mod obisnuit bebelusii lor.Citeste si: Cum sa alegi lapte praf pentru bebelusi - Inceperea alaptarii cat mai curand posibil. Asteptarea prea mult timp pentru a incepe alaptarea poate contribui la o cantitate scazuta de lapte.- Mamele ar trebui sa apeleze des. In primele cateva saptamani, se recomanda alaptarea de opt pana la 12 ori pe zi, aproximativ la fiecare doua pana la trei ore.- Pozitia copilului conteaza. Mamele ar trebui sa se asigure ca bebelusul este bine pozitionat.- Se vor oferi ambii sani in momentul alaptarii. Este in regula ca bebelusul sa foloseasca ocazional doar un singur san la alaptare, dar daca acest lucru se intampla in mod regulat, cantitatea de lapte va scadea. Se mai poate pompa celalalt san pentru a elibera presiunea si pentru a proteja cantitatea de lapte pana cand bebelusul incepe sa suga mai mult la fiecare alaptare.- Sedintele de alaptare nu trebuie sa fie sarite. Sanii trebuie pompati de fiecare data cand este ratata o sesiune de alaptare pentru a mentine productia de lapte matern.- Medicamentele se vor utiliza cu precautie. Anumite medicamente scad cantitatea de lapte, inclusiv medicamentele care contin pseudoefedrina.- A se evita consumul de nicotina si cofeina. Consumul de cantitati moderate pana la mari de alcool poate scadea productia de lapte. Fumatul poate avea acelasi efect.Mentinerea rezervei de lapte in timpul alaptarii este importanta pentru sanatatea si cresterea bebelusului. Parintii care sunt ingrijorati de productia de lapte sau de hranirea bebelusului, ar trebui sa discute cu medicul pediatru.Sursa foto: https://unsplash.com/photos/_tYNzEqehMk