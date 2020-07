Cinci lucruri pe care trebuie sa le stii daca urmeaza sa devii mama

Dar, ai in vedere ca in viata unei mame apar schimbari importante si de multe ori ele pot fi coplesitoare. Adesea, te vei indoi de capacitatile tale de a fi o mama buna, te vei ingrijora excesiv si vei trai stari de anxietate si depresie. Insa exista si foarte multe momente frumoase pe care le vei petrece alaturi de cel mic: de la primul cuvant rostit pana la primii pasi pe care ii face.Cu toate ca inainte de a naste te documentezi foarte bine despre ce presupune cresterea unui copil, unele lucruri le afli abia cand esti pusa in fata faptului implinit. Iti prezentam, in continuare, cateva lucruri pe care ar trebui sa le stii daca urmeaza sa devii mama in curand.Nu izola bebelusul – este unul dintre sfaturile pe care specialistii il dau proaspetelor mamici. Copilul are nevoie de interactiune inca din primele ore ale venirii sale pe lume. Pas cu pas, ritmul de viata al bebelusului trebuie sa se adapteze ritmului social. De aceea, este important sa desfasori cat mai multe activitati care sa il implice. Plimbarile in parc in fiecare zi contribuie la dezvoltarea psihica si fizica a copilului si ajuta la cresterea imunitatii. De asemenea, copilul va deveni curios sa descopere mai multe despre mediul inconjurator. Daca inca nu ai verificat ofertele de, nu amana acest lucru pana dupa nastere. Este recomandat sa cumperi un carucior inainte sa faci cunostinta cu bebelusul, pentru ca un astfel de obiect este esential inca din primele zile de viata.In unele situatii, alaptarea este un proces simplu, in care totul decurge natural. Insa nu toate femeile se bucura de aceeasi experienta placuta. Bebelusii pot refuza sanul sau pot avea dificultati in prinderea acestuia. In cazul acesta, este recomandat sa incerci cat mai multe pozitii de alaptare pana o gasesti pe cea potrivita pentru tine si copil. O alta problema care poate aparea este reflexul redus de eliberare a laptelui. Acest lucru se poate intampla din pricina stresului si a oboselii. Incearca sa iti masezi usor sanul pentru stimularea laptelui si nu ezita sa ceri ajutorul specialistilor pentru a gasi solutii la aceasta problema.Odata ce iti vei tine in brate copilul pentru prima data, vei trai sentimente pe care anterior nu le-ai experimentat. Dragostea de mama este unica, neconditionata, o iubire pe care nu o credeai posibila. Acest sentiment se va intensifica pe masura ce iti vei cunoaste copilul. Dragostea pe care o mama i-o transmite copilului are un impact semnificativ asupra vietii emotionale a celui mic si influenteaza dezvoltarea sa ca adult. Totodata, cercetarile in acest domeniu au aratat ca felul in care mamele interactioneaza cu copiii lor contribuie la dezvoltarea creierului acestora.Nu este deloc surprinzator ca o mama sa vada pericole la tot pasul. Instinctul matern se activeaza rapid si tendinta de a-ti proteja copilul si de a avea grija de el te face sa vezi primejdii peste tot. Ingrijorarile sunt frecvente atunci cand ai un bebelus, mai ales daca acesta este primul tau copil.Chiar daca vei putea face totul singura, prezenta prietenilor si a familiei in viata ta este importanta. Acestia te vor ajuta fie cu sfaturi, fie cu incurajari pentru a te adapta si a te descurca mai bine in primele luni din viata copilului. Sprijinul moral este esential in aceasta perioada in care poti resimti stari depresive, anxietate si oboseala cronica.Sursa foto: Evgeny Atamanenko/