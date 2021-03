Cum il ajuti pe copilul tau sa-si dezvolte abilitatile de socializare

Educatia celui mic incepe de acasa, iar aceasta nu se rezuma la a invata sa citeasca, sa scrie sau sa numere. Abilitatile sociale sunt elemente importante ale procesului de dezvoltare in viata copilului tau si trebuie sa il sprijini inca din primele momente. In special in contextul pandemiei, socializarea cu cei de varsta lui si cu alte categorii de oameni poate fi mai complicata sau supusa unor masuri de protectie stricte. Chiar daca pare complicat, ii poti oferi celui mic suficiente canale prin care se poate exprima si prin care poate invata mai multe despre importanta socializarii inca de acasa. Iata cum:Jocurile precum cele de tip board games sunt potrivite pentru intalniri de familie sau intre prieteni, in care poti alege jocuri pentru copii care sa-l incurajeze pe cel mic sa-si dezvolte spiritul de echipa si atentia la reguli. Acestea pot fi, de regula, jucate si de adulti, motiv pentru care merita sa ai de cateva ori pe saptamana astfel de sesiuni de joaca. Poti sa inviti si cativa dintre prietenii copilului tau, daca stii ca parintii lor ii protejeaza de riscul de infectare cu noul coronavirus. In acest fel vei avea si control asupra sigurantei celui mic, in aceasta perioada dificila.Momentele in care poate face alegeri si in care ii oferi putin control vor deveni esentiale pentru dezvoltarea relatiei cu cei din jur. Ajuta-l sa fie mai sigur pe el si nu controla mereu ceea ce ar trebui sa manance sau cum trebuie sa se imbrace. Cu cat ii oferi mai mult control in fiecare zi, cu atat mai repede isi va crea pareri personale, gusturi si o personalitate aparte. Increderea este un factor important si in cercurile de prieteni ale copiilor si vor exista mai putine sanse ca acesta sa dezvolte nesigurante inca din copilarie.Un alt element important in dezvoltarea copiilor este abilitatea de a-si putea exprima sentimentele, parerile si nevoile. Puterea exemplului functioneaza cel mai bine in aceasta situatie, asa ca informeaza-l mereu pe cel mic despre felul in care te simti in diferite situatii, in special in cele care il afecteaza direct si pe el. Acesta va putea sa se exprime mai usor pe viitor, dar va dezvolta si empatia. In relatiile sociale este important sa poata identifica propriile emotii, dar si sa inteleaga felul in care acestea ii afecteaza pe cei din jur. Prin exercitiu va invata si cum sa raspunda acestor sentimente, pentru a crea relatii de apropiere cu prietenii sai.Mediul de care se bucura acasa va avea efecte pozitive pana in viata de adult a copilului tau. Tocmai de aceea este esential sa-i oferi un mediu plin de exemple pozitive, posibilitate de joaca si acces la toate materialele educative, dar si distractive. Un mediu dinamic il va ajuta sa fie mai implicat in activitatile de echipa, iar o familie care ii incurajeaza hobby-urile poate creste un copil cu adevarat creativ si inspirat. Ajuta-l sa fie activ si sa profite de posibilitatea de joaca in aer liber, alaturi de prieteni, cu jocuri educative, iar copilul tau isi va aminti cu drag toata viata de perioada de invatare in sanul familiei.