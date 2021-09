Cum iti incurajezi copilul sa-si faca mai multi prieteni

Socializarea face parte din dezvoltarea echilibrata a copilului tau, inca de la o varsta frageda. Unii copii isi fac prieteni mai usor, in timp ce pentru altii este mai complicat sa formeze rapid relatii stranse cu ceilalti copii de varsta lor. Rolul parintilor este acela de a incuraja socializarea si formarea unor prietenii de durata. Indiferent daca observi sau nu ca cel mic are nevoie de o mana de ajutor, este recomandat sa iei mereu in considerare o abordare de parenting concentrata pe acest aspect. Iata cateva idei despre cum il poti ajuta pe copil sa-si faca mai multi prieteni:Copilul tau trebuie sa cunoasca diferentele dintre cooperare si competitie sau sa se concentreze mai mult pe cooperare in toate activitatile alaturi de prieteni. Acest lucru se poate forma din familie si organizand sesiuni de joaca sub supravegherea ta. Poti observa astfel comportamentul celui mic, pentru a-i putea face observatii ulterioare. De asemenea, poti ghida cu usurinta lucrurile daca urmaresti de aproape sesiunile de joaca. Cu ajutorul jucariilor precum Lego , poti sa-i provoci pe copii sa colaboreze la construirea celei mai mari masinarii sau sa observi ce decid despre forma constructiei la care vor lucra. Un copil care stie sa colaboreze si sa lucreze in echipa, nu va avea probleme in interactiunile cu ceilalti.Copiii gresesc adesea in comportamentele pe care le au fata de partenerii de joaca, dar un copil empatic va sti mereu cand este cazul sa le ceara scuze celorlalti. Exemplele sunt cele mai puternice modalitati de a-i invata pe cei mici sa-si recunoasca vina si sa stie unde gresesc. Interactiunile din familie trebuie sa fie echilibrate, cu exemple concrete in care fiecare membru cere scuze pentru greselile facute. Ajuta-l pe copilul tau sa-si formeze acest obicei fara a-l pedepsi sau a-l obliga sa-si recunoasca vina. Daca observi ca nu reuseste sa faca asta, explica-i pas cu pas unde greseste si ca trebuie mereu sa fie atent la felul in care se comporta cu oamenii din jur. Formarea unor legaturi de durata intre copii se bazeaza pe armonie si comunicare, iar aceste obiceiuri trebuie sa se regaseasca din sanul familiei.Copiii anxiosi sau cei care se confrunta cu stres in circumstante sociale isi fac prieteni mai greu. Este important sa observi din timp aceste semne la copilul tau si sa-i oferi siguranta si sensibilitatea de care are nevoie. Un mediu linistit acasa si expunerea treptata la diferite situatii sunt solutiile de explorat alaturi de cel mic. In functie de varsta, copilul te poate lamuri cu privire la fricile pe care le are, iar pentru asta trebuie sa contruiesti o relatie cat mai apropiata cu el. Daca lucrurile nu se schimba odata cu trecerea timpului, poti cere ajutorul unui terapeut, care va decide daca cel mic se confrunta cu anxietatea sociala si va oferi recomandari.