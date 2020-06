Cum sa gestionezi relatia cu copilul tau: sfaturi pentru a reechilibra comportamentul exploziv al celui mic

Copiii, mai ales cei mici, nu stiu sa isi gestioneze emotiile. Apare astfel tantrumul – sau mai pe romaneste, criza de nervi la copii.Si copilul tau rabufneste de manie daca nu i se face pe plac sau tipa intr-un parc, in vizita sau la restaurant? Astfel de situatii nu sunt usor de gestionat si necesita multa diplomatie, rabdare si iubire din partea parintelui pentru a nu se repeta.Copilasul pana la doi ani a fost dependent de parinti si orice nevoie a avut i-a fost mereu satisfacuta. Dupa aceasta varsta, lucrurile incep sa se schimbe, el trebuind sa invete autonomia. Regulile sociale incep usor, dar sigur, sa se faca simtite, iar parintii asteapta ca acesta sa se conformeze lor. Aici apare conflictul! Cand se iveste stresul si cel mic nu isi poate stapani trairile, acesta poate reprezenta un risc serios nu doar pentru sine, dar si pentru cei din jur.De altfel, trebuie sa retii ca micutii trebuie sa experimenteze o paleta cat mai bogata de sentimente. Ceea ce este important se refera la modul prin care parintele il invata pe copil sa isi exprime sentimentele.Este salvator de stiut ca modul de comportament isi are fundamentul in comunicare. Un copil anxios isi va revarsa nervii deoarece nu va sti ce sa faca cu bagajul de emotii pe care il traieste. Nu are formata inca inteligenta emotionala si nu stie sa isi exprime emotiile intr-un mod matur. Poate acestuia ii lipseste momentan abilitatea de a rezolva probleme, controlul impulsurilor sau limbajul. Da-i timp!De foarte multe ori parintii vad acest comportament ca unul speculativ, manipulator. Insa de cele mai multe ori copiii care explodeaza in crize de isterie nu sunt capabili sa-si manevreze furia si frustrarea intr-un mod eficient. Iar aici rolul parintelui este hotarator pentru personalitatea pe care o modeleaza si pentru sanatatea psihica a copilului care, mic fiind, trebuie sa isi ocupe rolul lui in lumea aceasta mare.Modul in care reactionezi cand copilul tipa va depinde daca acesta o sa raspunda la stres la fel sau va invata metode acceptabile pentru a manageria furia. Iata in articolul de azi cateva idei pentru a-l ajuta pe cel mic in astfel de situatii:Cand ai de-a face cu un copil furios este usor sa te simti scapata de sub control si sa te gasesti tipand la el.este cea mai importanta in acest caz. Nu uita ca tu esti adultul in aceasta relatie! Atunci cand ridici tonul, sansele de a ajunge la el scad vertigions. Il vei face din ce in ce mai sfidator si mai agresiv.Chiar daca este foarte greu, cand reusesti sa ramai calma si stapana pe emotiile tale, vei deveni un model pentru copilas, ale carui rabufniri se vor diminua in timp. Un proverb romanesc spune: „Oglinda parintelui este copilul!”Educa-te, iar mai apoi educa-l pe cel mic prin fapte, nu prin ton ridicat sau vorbe urate sau jigniri.Una dintre marile greseli ale parintilor este sa-i ofere celui mic ceea ce isi doreste pentru ca acesta sa se opreasca din tipete si plans. Orice ar fi sau oriunde te-ai afla, nu ceda in momentele de isterie ale micutului. Cu timpul va intelege ca manifestandu-si furia va reusi sa obtina ceea ce vrea, lucru de evitat daca vrei sa cresti un adult matur, stapan pe sine si puternic emotional.Cand copilul si-a revenit din criza de isterie, fii alaturi de el. Lauda-l pentru ca a reusit sa se linisteasca. Iar cand reuseste sa-si verbalizeze emotiile, fii dispusa sa-l asculti si sa-i intelegi nevoile.Cand copilul tau nu este suparat este momentul sa-l ajuti sa-si exprime sentimentele si sa vina cu solutii la conflicte, inainte de a escalada printr-un comportament agresiv. Il poti intreba cum se simte si cum crede ca tu ai putea sa rezolvi o problema.Abilitatile de rezolvare a problemelor ii vor exersa partea analitica a creierului si il vor face constient de emotiile pe care le resimte, invatand sa si le stapaneasca. Doar inteligenta emotionala conteaza azi, mai mult decat oricand in societatea noastra!Prin acest aspect ne referim de fapt la acele momente cand copiii predispusi la astfel de stari sunt provocati de factori externi sa devina agresivi. Exemple sunt destule: cand incepeti sa faceti temele, cand trebuie sa doarma sau cand il chemi afara de la joaca ori ii inchizi televizorul si ii iei tableta din maini.Avertizari de timp („mergem la somn in zece minute”) sau spargerea sarcinilor intr-o singura directie„mai intai iti pui in picioare papucii sau imbraca-te in pijama”) limiteaza comportamentul manios al celui mic.Sursa foto: Shutterstock