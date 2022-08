Cum sa ii organizezi rapid si usor petrecerea de 1 an a copilului tau

Petrecerea de 1 an a copilului tău este la fel de importantă ca și botezul. Acum se împlinește primul său an de viață și i se taie moțul sau turta, cum se spune în unele locuri.Aceste eveniment are foarte multe simboluri, chiar dacă nu este recunoscut de Biserica, pentru că este un obicei păgân, se crede că în această zi poți afla care sunt înclinațiile puiului tău în viață și este, evident un motiv de sărbătoare în care toți cei dragi se reunesc.În fața copilului la petrecere i se pune o tavă care poate fi chiar una dintre aceste tavite de mot , unde se așează câteva obiecte din care copilul va alege ceea ce îl atrage cel mai mult.Dar până acolo este un drum de străbătut, deci iată cum să organizezi petrecerea puiului tău.Această petrecere este în general una mai restrânsă, dar nu este obligatoriu. Foarte mulți părinți aleg să cheme cam aceași oameni care au fost la botez, în timp ce alții se limitează la prietenii apropiați și familie.Oricum ar fi, ai nevoie de o listă, pentru a te asigura că nu vei plăti meniurile degeaba sau, dacă alegi să o ții acasă, să nu pregătești prea multă mâncare.În plus, îți poți da seama, cam câți copilași vor fi și dacă este nevoie să le pregătești jucării sau un loc special de joacă.Indiferent că alegi să faci petrecerea la restaurant sau acasă ideal ar fi să alegi o oră în care știi că puiul tău este odihnit și are chef de joacă. Într-un an de zile ai reușit să îl cunoști deja foarte bine.De obicei cea mai bună alegere este ca petrecerea să aibă loc după masa, după ce bebe a dormit și a mâncat, însă nu este obligatoriu.De asemenea, alege să îi faci vaccinul de un an, cu câteva zile înainte de petrecere sau după.Dacă vei face la restaurant petrecerea, întreabă dacă ai inclus în meniu și băutura sau va trebui să o achizitionezi separat. Nu uita de ceva dulce, de tăvița pentru moț și de colțul pentru poze, dacă îți dorești.În cazul în care vei ține petrecerea acasă vei fi nevoită să îți faci o listă cu tot ce ai nevoie. De la alimente, băuturi, jucării etc. Solicită ajutor soțului tău sau celor dragi pentru a te ajuta cu organizarea.Nu uita că această zi este dedicată puiului tău, deci acordă-i cea mai mare atenție. Chiar dacă este sărbătoritul nu-l îmbrăca în haine foarte incomode și nu uita să îi aduce jucăriile preferate la petrecere.Asigură-te că a dormit înainte de petrecere i-ai satisfăcut toate nevoile și încearcă să nu te stresezi prea mult pentru această petrecere. El va simții asta și va devenii agitat.Și nu uitați de poze. Această zi este unică și merită imortalizată.