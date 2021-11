Cum sa-l convingi pe bebe sa manance fructe? Papa Bebe are o solutie

Orice mama stie si a crescut la randul sau cu teoria vietii sanatoase: multe fructe si legume proaspete, introduse in meniul zilnic, consumate cel putin o data pe zi. In viata de adult avem destul de multe abateri de acest gen. Asadar incercam sa mentinem de la baza o mentalitate sanatoasa. Adica inca din etapa diversificarii incercam sa tinem pasul cu un meniu bogat in alimente fresh, fructe si legume. Ce ne facem insa cand bebe refuza?Se spune ca gusturile se educa. Asadar cunoscand varietate, isi va seta in cele din urma propriile preferinte de gust. Dar cum il faci sa incerce cel putin? O solutie vine de la Papabebe.ro , magazin online cu produse special create pentru etapele de inceput ale unui bebelus in lunga sa aventura a experientelor culinare.Una din achizitiile practice de facut se refera la suzeta fructe . Este un soi de suzeta multifunctionala. Pastreaza doar forma tetinei, insa permite ca in interiorul acesteia sa fie puse bucati de fructe. Cu mici orificii pe suprafata tetinei sucul si putin din pulpa din fruct ajung sa fie servite de bebelus.Suzeta de fructe, asa cum multi o stiu deja, are capat de tip inel, astfel incat micul nazdravan sa poata sa manevreze singur cat serveste. Este sigura de utilizat inca de la 3 luni, moment in care incep gingiile sa se inflameze. Suzeta de acest gen ar putea deveni unul din acele obiecte nmai bune de rontait.Vine disponibila cu tetina potrivita pentru 3 categorii de varsta, 3-6 luni, 6-9 luni si 9-12 luni.Stim cu totii ca alimentele au un impact deosebit si tinand cont de modul in care ne sunt prezentate. Sunt trucuri de marketing aplicate pentru ca produsele la raft sa iasa in evident. In fine, daca veti dori sa faceti un preparat mai atractiv ar fi bine sa nu uitati ca este important de asemenea cum il prezentati.Papa Bebe va fi sursa perfecta pentru a va face stoc de boluri, tacamuri si alte accesorii potrivite pentru diversificare. De la boluri unde puteti prepara mancarea, o puteti servi si depozita pana la tacamuri flexibile cu care bebelusul nu are sanse sa se raneasca, Papa Bebe va inspira sa alegeti practic.Sa nu uitam ca o data cu diversificarea bebelusul marcheaza si alte etape in viata sa, isi exerseaza abilitati de prindere si indemanare, coordonarea mana-ochi printre altele. Asadar are nevoie de tacamuri si vase care sa nu il incurce, concentrat fiind sa ii ajunga in gura mancarea.Boluri cu ventuze, unele cu capac ce se inchide ermetic, tacamuri cu maner din lemn, seturi de hranire, alimentatoare si jucarii, dar si alte produse utile pentru parinti (ghiozdane, sutiene de alaptat pentru mamici sau recipiente diverse) fac de asemenea parte din gama de produse de aici.spune o vorba. Testati asadar, incercati si suzeta de fructe. S-ar putea sa aiba un succes maxim.Contact:contact@papabebe.ro