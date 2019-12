Cum sa ramai insarcinata cat mai repede

Prin urmare, este foarte important sa stabilesti care sunt zilele cele mai fertile si sa-ti programezi partidele de sex in functie de acest lucru. Citeste mai departe 3 metode care te vor ajuta saidentifici cea mai fertila faza din ciclul tau menstrual, recomandate de specialistii TheNest.com.1. Foloseste calendarulIn cazul in care ai un ciclu regulat, poti incerca sa prezici perioada de ovulatie notandu-ti in calendar durata ciclului menstrual timp de doua luni. In acest mod vei sti cat mai precis candare loc ovulatia – cu 12-16 zile inainte de inceputul urmatorului ciclu. Retine insa ca data exacta a ovulatiei poate varia cu cateva zile intre cicluri.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.