Cum sa te pregatesti pentru rolul de mama

Aducerea pe lume a unui copil este un moment unic in viata oricarei femei, iar fericirea pe care o simte este greu de exprimat. Totusi, pe langa bucurie, entuziasm si mandrie, acest eveniment unic presupune si foarte multa responsabilitate. De aceea, daca vrei sa devii mama, trebuie sa fii pregatita din toate punctele de vedere, mental, fizic si financiar. Iata cateva sfaturi care iti vor fi de ajutor atunci cand planuiesti sa ai un copil.Aceasta incapere trebuie amenajata din timp, pentru a te asigura ca are cele mai bune conditii, atunci cand il vei aduce acasa. Drept urmare, va trebui sa te gandesti la toate detaliile: unde vei aseza patutul, cum vei zugravi peretii, unde vor sta jucariile, daca va patrunde suficienta lumina naturala in camera sau daca va avea parte de temperatura optima.Atunci cand vei avea un copil, vei face numeroase drumuri. Fie ca e vorba de o vizita la bunici, un drum la cumparaturi sau la un control medical, va trebui sa te deplasezi atat pe distante scurte, dar si pe trasee lungi. Deci, cu siguranta o masina personala iti va fi de mare ajutor, mai ales cand conditiile meteo sunt nefavorabile sau cand nu vrei sa il expui pe cel mic multimii din mijloacele de transport.Se spune ca nimeni nu s-a nascut invatat, de aceea, chiar daca instinctul matern va veni de la sine, cu siguranta cartile de specialitate despre parenting te vor ajuta. Pe langa afectiune, va trebui sa stii ce atitudine sa ai fata de copilul tau, cum sa te comporti, cum sa ii vorbesti, ce decizie sa iei cand nu te asculta sau greseste. Pentru a deveni un parinte in adevaratul sens al cuvantului, trebuie sa iei in calcul toate aceste aspecte. Drept urmare, informeaza-te constant si acumuleaza cunostinte despre ce inseamna sa fii mama. Pe langa cartile de specialitate, cere sfatul si persoanelor apropiate tie, care au deja experienta in acest sens.Cel putin in primii ani de viata, un copil necesita foarte multa atentie din partea ta, de aceea vei avea foarte putin timp liber la dispozitie. Va trebui sa il ingrijesti si supraveghezi constant, sa il schimbi, sa il hranesti, iar calitatea somnul tau va scadea. Deci, trebuie sa fii pregatita sa faci sacrificii, pentru a te asigura ca cel mic se dezvolta in mod corespunzator si nimic nu ii lipseste. De aceea, daca te vei simti coplesita, apeleaza la ajutorul familiei si prietenilor.Atunci cand va sosi clipa cea mare, va trebui sa ai la dispozitie un buget solid, cu ajutorul caruia sa acoperi cheltuielile ce vor urma. Pe langa timp, un copil consuma si foarte multe resurse financiare, mai ales in primii ani de viata. Pentru ca va fi in continua crestere, o sa fii nevoita sa ii cumperi hainute constant, jucarii specifice varstei lui si, nu in ultimul rand, scutece. Ba mai mult, daca nu vei face fata responsabilitatilor, iar parintii tai nu vor putea avea grija de cel mic, va trebui sa apelezi la serviciile unei bone. In plus, poate vei dori sa il duci la o gradinita sau scoala privata. Deci, o sa bagi mana adanc in buzunar. De aceea, inainte de a deveni mama, asigura-te ca ai suficienti bani ca sa cresti un copil.Sa devii mama reprezinta un eveniment unic, iar odata cu aducerea pe lume a unui copil, viata ta se va schimba definitiv. Pe langa fericire, entuziasm si mandrie, vor aparea si responsabilitatile, de care nu vei putea fugi si va trebui sa le infrunti. Drept urmare, trebuie sa fii pregatita din toate punctele de vedere, fizic, psihic si financiar, pentru a te asigura ca ii oferi cele mai bune conditii celui mic. Toate resursele, din orice punct de vedere, va trebui sa le investesti in dezvoltarea corespunzatoare a copilului tau. Iar abia atunci vei avea satisfactia ca ai luat cele mai bune decizii pentru el.