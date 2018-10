De ce nu vrea Adelina Pestritu sa spuna daca isi alapteaza fetita. Iata motivul

Adelina Pestritu a devenit mamica in urma cu doua luni. Vedeta a adus pe lume o fetita superba, pe nume Zenaida-Maria.Micuta a fost asteptata cu mare bucurie si emotie. Adelina Pestritu a fost mereu in atentia fanilor sai pe toata durata sarcinii. Ea a vorbit deschis despre toate problemele pe care le intampina o femeie insarcinata, insa dupa ce a devenit mamica, Adelina a incercat sa isi pastreze cat mai mult intimitatea.A fost intrebata in repetate randuri de ce nu vorbeste despre alaptarea fetitei sale, insa niciodata nu le-a oferit un raspuns fanilor. Recent insa, intr-un mesaj pe blogul sau personal, Adelina a vorbit despre aceasta reticenta.„Comentariile negative mă întristează puțin, pentru că oamenii își formează niște prejudecăți și au niște standarde pe care, dacă eu nu le ating, ei se comportă de parcă ar fi greșit. Aș vrea ca oamenii să înțeleagă că, o mamă, își îngrijește puiul așa cum crede ea că este cel mai bine. Primesc tot felul de comentarii, alăptezi, nu alăptezi, ai născut prin cezariană, nu natural. Ei bine, dacă este un lucru pe care sunt înrăită, acesta este! Poate nu te ține bazinul să naști natural, poate starea ta de sănătate nu este îndeajuns de bună, poate copilul este poziționat într-un mod nefavorabil. Doctorul tău este cel care te va sfătui cel mai bine astfel ca și tu, și copilul tău să treceți cu bine peste acest moment.În aceeași idee, mi se pare o prostie ca oamenii să certe mamele că nu își alăptează copiii, poate nu au lapte, poate nu pot să suporte durerile. Eu am decis să nu vorbesc public despre aceste subiecte și deciziile pe care le iau, pentru că ele aparțin fiecărei mame. Nu am dreptul să le spun mămicilor cum să își crească și hrănească copiii. Ele sunt cele care știu cel mai bine ce trebuie să facă. M-ați întrebat de foarte multe ori dacă am suferit de depresie post-natală și, dacă da, cum am reușit să trec prin asta. Vă mărturisesc că este un subiect la auzul căruia mi se face pielea de găină. Din punctul meu de vedere, acum descopăr și cunosc tot felul de stări. Nu am descoperit focul, nu sunt în măsură să dau sfaturi. Singurul lucru pe care aș putea să îl recomand mămicilor este să aibă în continuare grijă de ele”, – a scris Adelina Pestrițu pe blogul sau personal.