De ce sa duci copilul la inot iarna. Beneficii mai putin stiute

Temperaturile scazute fac ca parintii sa caute alternative la jocul din parc, mai ales in cazul copiilor cu varsta de pana la 3 ani. Una dintre activitatile cu beneficii importante asupra acestora este inotul, iar acesta poate fi o alegere inspirata mai ales in cazul bebelusilor, fiind singura activitate recomandata inca de la varsta de 4 luni.Specialistii – medici ORL sau pediatri – arata ca stimularea imunitatii se face atunci cand apar diferente mari de temperatura, adica iarna. E important insa ca trecerea sa se faca gradual, de aceea am asigurat o camera de aclimatizare, asociata de copii drept loc de joaca, ce ofera un timp – tmapon de acomodare si asigura un confort termic important. In ultimii ani chiar vedem o crestere a solicitarilor pe durata sezonului rece, de 15%-20%, mai ales ca inotul este o alternativa perfecta in sezonul rece la obisnuitele activitati fizice in aer liber, a declarat Carmen Dumitru, fondator si manager Acvatic Bebe Club.60% dintre copiii care participa la lectiile de educatie acvatica au varste intre 4 si 36 luni, mai mult de jumatate avand pana in 2 ani. 22% dintre copii continua lectiile mai mult de un sezon, media frecventarii cursurilor in cazul acestora fiind de 2 ani. 15% dintre parinti decid sa revina la Clubul de Educatie Acvatica ABC si in cazul celui de-al doilea copil. Motivele sunt multiple, si completeaza nevoia celor mici de actvitate fizica.Astfel, un studiu efectuat in Islanda arata ca bebelusii si copiii care au urmat lectii de inot intre varsta de 2 luni si 4 ani dezvolta o mai mare incredere in sine, sunt mai independenti si se adapteaza mai usor la nou. De asemenea, studiile au mai aratat ca beneficiile inotului asupra motricitatii si dezvoltarii musculare apar timpuriu, iar continuarea acestei activitati in timpul sezonului rece contribuie la cresterea imunitatii.Succesul unei lectii de inot la varste timpurii vine insa din metoda de abordare. Astfel, fiecare sedinta de educatie acvatica este structurata in asa fel incat copilul sa se poata acomoda treptat cu apa, organismul sa fie pregatit pentru efort, iar apoi sa se inceapa activitatea propriu-zisa, in functie de varsta. Prezenta constanta a instructorului ii ofera acestuia posibilitatea sa adapteze exercitiile ritmului de evolutie al copilului, astfel incat sedinta de inot sa fie prilej de relaxare si buna dispozitie. Abordarea instructorilor ABC stimuleaza increderea celor mici in propriile forte, dorinta de explorare, creativitatea in joaca, diminuand astfel si anxietatea de separare fata de parinti, a mai precizat Carmen Dumitru.