Dragos Bucur, detalii despre adoptie: "Stiti ca fetita noastra este de etnie roma?"

La scurt timp dupa adoptie, Dragos Bucur si Dana Nalbaru au prezentat-o public pe fetita lor adoptata. Nu au dorit atunci sa dea prea multe detalii despre decizia lor. Invitat recent in cadrul unei emisiuni, Dragos Bucur a vorbit deschis despre acest subiect si a tras un semnal de alarma in privinta adoptiilor in Romania."Exista discriminare in Romania. Stiti ca fetita noastra mijlocie, India Roxana, este de etnie roma. In timpul procesului de adoptie exista intalniri de grup la care vin mai multe familii si discuta. Din 12 familii, 11 nu voiau sa auda de un copil de etnie roma. Nu ca nu voiau sa adopte, nu voiau sa auda. Au scris pe hartie ca nu vor copil de etnie roma. Mi se pare o oglinda a societatii noastre, are legatura cu etnia, cu orientarea sexuala, cu alegerile religioase. Traim intr-o tara...", a declarat Dragos Bucur.Actorul a marturisit ca este uimit de faptul ca foarte multa lume se plange ca procesul de adoptie a unui copil este foarte dificil in Romania, insa nimeni nu vorbeste despre pretentiile nerealiste pe care le au unele familii atunci cand vor sa adopte un copil."Cei care spun ca e complicat sunt cei care au niste cerinte greu de indeplinit, ei vin si scriu pe foaie: vreau un copil blond, cu ochi albastri, de sex feminin, intre 6 luni si un an si doua luni, nascut in zodia Leu si, fara sa exagerez, din tata intelectual, mama studenta, nascut in Muntenia. Pe cuvantul meu. Evident ca e greu asa".