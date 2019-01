Ghid intocmit de specialistii Nichiduta ce vizeaza alegerea saltelei pentru patutul copilului

Experienta ne-a demonstrat in repetate randuri ca lucrurile de mare importanta depind de detalii aparent minore, peste care trecem usor cu vederea. Este si cazul saltelei pentru patutul copilului, care, impreuna cu acesta, ii ofera micutului un somn sanatos si de calitate. Pentru ca sistemul osos al acestuia se afla in plina crestere, pentru o dezvoltare normala se impune de la sine alegerea unei saltele confortabile. In plus, copilasul isi va petrece mult timp din primul sau an de viata in patut, fie dormind, fie jucandu-se, deci un motiv in plus pentru care sa mizezi pe rezistenta, pe langa confort. Daca adaugi o lenjerie vesel colorata, patutul va deveni locul perfect pentru un bebelus jucaus si sanatos.In sumedenia de oferte care exista pe piata, constand in saltele de dimensiuni si materiale din cele mai diverse, de la preturi ireal de atractive la preturi piperate, ai tendinta sa crezi ca este o treaba usoara sa alegi salteaua potrivita pentru patutul copilului. Ei bine, in realitate nu este o decizie simpla si cu atat mai mult nu una nesemnificativa. Specialistii spun ca salteaua este un pilon de baza in dezvoltarea bebelusului, din toate punctele de vedere. In acest sens, reprezentantii magazinului online pentru copil, Nichiduta.ro subscriu la cele spuse si vin in ajutorul parintilor cu o serie de sfaturi menite sa ajute la o alegere inteleapta.• Alege dimensiunea corecta pentru a exclude acel spatiu liber dintre saltea si laterala patutului. Spatiul liber lasat de o saltea de dimensiuni mult prea mici ar putea cauza sufocarea bebelusului, in timp ce una prea mare nu va incapea in patut.• Fermitatea saltelei este un criteriu esential care dicteaza o astfel de alegere. Asadar, cat de ferma este salteaua ideala pentru un bebelus? Specialistii indica alegerea uneia suficient de ferma incat sa nu se afunde sub greutatea micutului, pentru a evita riscul de sufocare. Desi, chiar daca pentru tine salteaua moale reprezinta confortul la superlativ, pentru copilasul tau alege un model tare.• O ventilatie optima elimina mirosurile nedorite, precum si umezeala. De regula, modelele care se adreseaza juniorilor sunt prevazute cu gauri dispuse in partile laterale. Pentru o alegere de top ai in vedere saltele organice, care asigura o circulare eficienta a aerului. Vezi in acest sens ofertele din cadrul site-ului nichiduta.ro, ce constau in saltele realizate din fibre de nuca de cocos , ideale pentru o dezvoltare armonioasa.• Gradul de impermeabilitate este dictat in general de compozitia husei care imbraca salteaua. Orienteaza-te catre un model impermeabil, care se spala usor si care lasa lichidele sa patrunda in saltea. Expertii recomandata saltele cu multiple straturi impermeabile, care nu permit dezvoltarea bacteriilor in continutul saltelei. In cazul in care salteaua aleasa nu este impermeabile, ai posibilitatea sa alegi accesorii precum huse de protectie sau asternuturi impermeabile, prietenoase cu pielea micutului.• Grosimea saltelei este un alt detaliu de avut in vedere de catre parintii aflati in cautarea saltelei potrivite pentru piticul lor. Ideal este sa nu fie nici prea groasa, nici prea subtire. De exemplu,– de altfel, aceasta grosime este si cea recomandata de catre specialisti.In cazul in care ai inceput cautarile saltelei perfecte, vei observa de cele mai multe ori– aceasta reprezinta lungimea, respectiv latimea unei saltele de marime standard.Nu in ultimul rand, alege un magazin care vinde exclusiv saltele certificate si omologate de Comisia Europeana de evaluare. Asa ai siguranta ca a fost testata si respecta toate sandardele de siguranta si de confort.Nichiduta.ro iese in intampinarea publicului larg cu o gama larga de produse, constand in articole si accesorii destinate copiilor, printre care saltele, huse si lenjerii pentru patut.