In clubul Minimax poti castiga premii fabuloase in fiecare luna

Mai mult, in clubul Minimax, in fiecare luna se pot castiga alte premii la fel de dorite de cei mici.In clubul Minimax fanii au acces la continut exclusiv, de la episoade din desenele preferate, la carticele de activitati cu jocuri care le vor dezvolta gandirea analitica, logica si simtul de observatie.O singura inscriere in club este suficienta pentru a participa la extragerea lunara pentru premiile puse in joc, insa numai un parinte sau un tutore trebuie sa faca inscrierea in club. Hai si tu in clubul Minimax, unde te asteapta distractie si cele mai tari premii.Inscrierile se fac aici: https://amcn-ro.com/minimax-2019/?origen=SMPaid-CO Minimax este primul canal educativ pentru copii din Romania, care promoveaza un continut non-violent si initiaza proiecte care vin in sprijinul dezvoltarii copiilor. Postul se adreseaza unui target de varsta cuprins intre 2 si 12 ani. Minimax promoveaza o politica de programe diferita de celelalte posturi specializate, bazandu-se pe desene pacifiste, care au si o componenta educationala puternica.