Joburi pentru mamici. Incasezi indemnizatia, dar poti avea si un venit in plus.

Foarte multe mamici aflate in concediu de crestere a copilului resimt nevoia de a avea si o activitate pe langa ingrijirea acestuia si treburile casnice. Daca la inceput vor sa se dedice complet bebelusului, dupa primele luni incep sa caute ocupatii din care sa obtina si un venit suplimentar, dar care sa nu le puna in pericol nici indemnizatia. Variante sunt numeroase, mai ales in aceasta perioada. De la activitatile in fata calculatorului, la afilierea intr-un MLM sau realizarea si vanzarea produselor handmade. Tineti cont insa de faptul ca legea prevede un prag pentru veniturile in timpul concediului de crestere copil. Nu veti pierde indemnizatia daca intr-un an calendaristic aveti venituri impozabile al caror nivel nu depaseste de cinci ori cuantumul minim al indemnizatiei, respectiv 6.250 de lei. Iata cateva idei de activitati care va pot aduce un venit si care nu necesita foarte mult timp.Desi pe multe persoanele detine departe din cauza asocierii gresite cu ideea de scheme piramidale, in realitate a ajuns sa fie o cariera pentru unele romance. De la cosmetice, la produse de curatenie, haine, produse naturiste, toate aceste oportunitati sunt explorate in MLM-uri. Fiecare membru nou beneficieaza si de consultanta si formare gratuita, un sistem de recompense bine stabilit, posibilitatea de a-si face propriul program si sansa de a testa produse. Poti castiga rapid si sume considerabile daca MLM-ul ales este unul care a castigat increderea consumatorilor.Este o alernativa pentru mamicile care au talent intr-un anumit domeniu. Foarte multe femei reusesc sa aiba un venit suplimentar din vanzarea de decoratiuni, cosmetice naturale, hainute crosetate pentru copii, aranjamente, obiecte de mobilier reconditionate. In functie de aptitudini, timp si pasiuni, veniturile cresc. Retelele de socializare sunt acum la dispozitia oricui pentru a-si face publicitate, iar comenzile cresc si in urma recomandarilor de la clienti. Pentru ca nu este un job cu norma intreaga, nu exista presiune.Ca proaspata mamica, o femeie petrece mai mult timp in bucatarie, este mai atenta la produsele folosite, la retete si pentru unele doamne aceasta perioada este propice pentru a explora talentul la gatit. Ulterior, poate fi si monetizat. De la prajituri cu arome naturale si ingrediente bio, la torturi pentru copii, mamicile ajung sa faca bani direct din bucatarie. Foarte multe persoane au ajuns la concluzia ca vor sa plateasca mai mult pentru un produs sanatos decat sa consume din comert. Asa ca, atat timp cat cerere exista, mamicile cu talent au succes in acest “business”.