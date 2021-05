Jucariile pentru copii, la granita dintre joaca si pericol. Tu cum alegi jucarii sigure pentru cel mic?

Jucăriile pentru copii reprezintă o industrie imensă. În prag de 1 iunie, vârful vânzărilor în industria de jucării, ne oprim pentru câteva momente pentru a analiza calitatea acestora și nu doar diversitatea. Colorate, în forme creative și cu prețuri variate, alegerea celor potrivite cadouri de 1 iunie poate fi o adevărată provocare pentru părinți. Piața produselor pentru copii este în permanență creștere și se bazează pe slăbiciunea părinților care își doresc să ofere totul.Cu o cerere imensă și un consum accelerat, grija pentru calitate și siguranță pare a rămâne o amintire. Cu forme și culori accentuante, acestea atrag copii ca un magnet și din dorința de a achiziționa doza de fericire pentru cel mic deseori ne găsim în fața alegerilor pe care trebuie să le facem.Deși se fac constant eforturi pentru a reglementa pe plan global procesul de producție de jucării, în continuare există anumite branduri ce folosesc materiale toxice în procesul de fabricație. În Ianuarie 2021 programul ONU pentru Mediu (UNEP) a publicat un raport care constata că 25% din jucăriile copiilor conțin substanțe chimice dăunătoare. Motivele sunt de natură economică, folosirea de substanțe chimice fiind mai puțin costisitoare decât folosirea materialelor organice, ecologice. În multe produse pentru copii găsim plumb, mangeti, plastic cu Bisfenol A, ftalati sau sunt create cu sunete asurzitoare ce îi agită foarte mult.Jucăriile pentru copii alese cu grijă sunt o prioritate pentru dezvoltarea armonioasă a celui prichindelului tău. Alegerile raționale sunt primul pas spre o lume mai bună, iar din acesată nevoie a apărut și Le petit Bubu.este locul în care găsești produse atent selecționate pentru nevoile copiilor în funcție de vârstă, de la branduri care pun preț pe sustenabilitate și pe dezvoltarea durabilă și folosesc materiale organice, reciclabile și prietenoase cu mediul.Jucăriile pe care le găsești în acest magazin online au un design simplu și sunt concepute pentru a-i captivă pe cei mici și pentru a le dezvoltă imaginația, creativitatea și abilitățile de care au nevoie pentru a crește în armonie. Cel mai important avantaj al produselor de aici, este faptul că sunt atemporale datorită materialelor de calitate și a designului minimalist.Informarea despre brandurile producătoare de jucării este importantă, pentru a face alegeri sănătoase. De aceea, Andreea, mămica ce a creat brandul Le Petit Bubu, a ales fiecare brand și produs condusă de dorința de a oferi doar articole calitative și 100% sigure. Kikadu, Little Dutch, Pellianni și Baghera sunt principalii producători ale căror articole le veți găsi în lumea Le Petit Bubu.Incă din primele luni de viață, bebelusi descoperă si se joaca.vin in forme si materiale diverse si Le Petit Bubu au o colectie adorabila, toate fiind certificate GOTS si realizate din materiale organice, ecologice, biodegradabile, VEGAN sau fabricate din lemn sau hârtie FSC. Fie ca vorbim despre doudou-uri realizate cu detalii ludice sau inele de dentitie din cauciuc natural si păturicile de muselină – toate au rolul de a le oferi celor mici confort și siguranță.sunt o idee de cadou minunată, oferind celor mici de lucru ore bune dezvoltând in acelasi timp creativitatea. Jucăriile Le Petit Bubu sunt concepute cu atenție la detalii, au un design simplu care dezvoltă imaginația. In forme diverse, de la pistă de curse, instrumente musicale, blocuri de construcții, bucătărie, vehicule, casă de păpuși si multe altele, toate sunt create cu vopsea ecologică, fără substanțe toxice, perfecte pentru joaca in siguranta a celor mici.Printre cele mai iubite de cei mici, papusile sunt in topul cumparaturilor. Le Petit Bubu iti propune olucrate manual, din materiale 100% naturale și de înaltă calitate. Acestea sunt simple, cu puține trăsături faciale și îi ajută pe cei mici să își folosească imaginați.De la textile moi și jucării educaționale la accesorii pentru dormitorul copiilor, laveți găsi produse, jucării și accesorii durabile, cu un design prietenos, în armonie cu oamenii, animalele și mediul înconjurător. Le Petit Bubu, alături de brandurile promovate, dovedesc că ecologia, economia și angajamentul social pot funcționa împreună fără a sacrifica calitatea.Avem nevoie de cât mai multe inițiative care pun pe primul loc valorile unei lumi sustenabile care se dezvoltă tinant cont în primul rând de impactul asupra mediului, mai ales când vine vorba de copii. Pentru că atunci când vrem să dăruim ceva copiilor, vrem să le dăruim în primul rând o lume mai bună în care să trăiască.