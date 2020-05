Liber la joaca dupa relaxarea restrictiilor. Ce activitati sunt recomandate

Copiii si parintii asteapta, deopotriva, sa poata iesi mai mult in aer liber dupa relaxarea restrictiilor impuse in starea de urgenta provocata de pandemia COVID-19. Eliminarea obligativitatii de a iesi din casa doar pentru cumparaturi de stricta necesitate ori pentru a merge la serviciu va scoate cu siguranta multa lume din case. Sa nu uitam, insa, de recomandarile de a se respecta in continuare regulile de distantare sociala, pentru a evita imbolnavirea! Pentru inceput, cele mai indicate activitati in aer liber vor ramane cele care nu implica prea multa interactiune cu alte persoane si mai ales intre copii; cei mici pot sa nu fie atat de grav afectati de noul coronavirus si pot fi chiar asimptomatici, insa pot fi un "vehicul" pentru virusul care a dat toata lumea peste cap in ultimele luni.Odata cu relaxarea restrictiilor se asteapta si redeschiderea parcurilor, iar o activitate potrivita pentru copii care sa nu implice prea multa interactiune si prea mult contact cu altii este o plimbare cu tricicleta.Daca nu sunteti pregatiti pentru asta si nu stiti care ar fi cele mai bune alegeri de triciclete pentru copii , ati ajuns in locul potrivit.Pentru varste dintre 1,5 si 3 ani, puteti opta pentru o tricicleta Baby Mix Lux Trike, cu copertina, pedale si maner de dirijare reglabil pe inaltime, dar si cu cosulet de depozitare pentru jucarii, geanta de transport si suport pentru picioare. Robusta, stabila si fabricata din materiale de calitate, tricicleta asigura copilului si confort, datorita scaunelului "prietenos", dar si distractie, datorita panoului de comenzi ce imita sunetul unor masini de curse ori de pe care se pot aprinde farurile tricicletei. Cand copilul este suficient de mare, el poate pedala singur, iar manarul de directie poate fi demontat.Pentru copii cu greutate de cel mult 25 kg puteti opta pentru o tricicleta Ecotrike Baby Mix Light Blue, prevazuta cu acoperis pentru protectie solara, pedale, suport pentru picioare, maner de ghidare, cosulet pentru jucarii sau sonerie. Tricicleta poate fi controlata de cei mari cu ajutorul barei de impingere, iar cand copilul este suficient de mare, aceasta se poate detasa, iar cel mic se va putea plimba singur.Tricicleta Baby Mix pliabila TAXI, pe care o poti gasi in magazinul de jucării ZuzuBubu.ro , este foarte utila pentru cei care se deplaseaza cu masina la locurile in care se pot plimba nestingheriti si este ideala pentr luat in vacante. In plus fata de alte triciclete, aceasta este prevazuta cu centura de siguranta cu prindere in 5 puncte.Tricicleta Baby Mix Rapid Mint este multifunctionala si este recomandata pentru copii intre 3 si 5 ani. Rezistenta la uzura si stabila, aceasta tricicleta poate fi ghidata atat de parinti, dar permite si deplasarea independenta a copilului prin pedalare.Odata cu tricicleta pe care o preferi, poti comanda o gama larga de produse, de la jucarii mari si mici, pana la produse pentru camera copilului, carucioare, scaune auto, leagane sau premergatoare, produse de igiena, rechizite ori imbracaminte pentru copii. Produsele comandate se livreaza rapid, prin curier, iar transportul este gratuit pentru comenzi ce depasesc valoarea de 500 de lei. Articolele comandate pot fi returnate in termen de 14 zile, conform termenilor si conditiilor.Sursa foto principala: pixabay.com