Mamicile care au incercat, recomanda: patutul din lemn

Alegerea patutului, o alta provocare din viata de mom to be, atrage cu sine toate dilemele posibile - cum trebuie sa fie, cat de moale trebuie sa fie salteaua, ce accesorii sa aleg, va dormi in el si multe altele. Sunt ore de framantari si mii de oferte care creeaza confuzie mai ales mamelor la prima experienta.Mamele care au incercat recomanda: patutul din lemn. De ce este avantajos, ce il recomanda mai ales, sa raspundem la intrebarea „” vom raspunde plauzibil in randurile ce urmeaza.Generatii dupa generatii se bucurau de lucrurile de calitate. Intrucat in trecut optiunile nu erau prea generoase, lemnul era resursa pentru aproape orice in materie de mobilier si jucarii pentru copii. Pastrand aceasta patina a timpului, raportandu-ne totusi la stilul modern actual, patutul din lemn a ramas un reper al calitatii. Este trainic, versatil si poate avea diverse forme.Ca drept dovada a diversitatii de modele in materie de patuturi lemn, magazinul online nichiduta.ro propune patutul cu sistem de leganare inclus, cel optim pentru varianta co-sleeping, chiar si transformabil. Fiecare dintre acestea are avantaje care se subinteleg desigur.Ce pleadeaza in favoarea patutului din lemn se refera la stabilitate, eleganta si de ce nu adaptare la varianta dorita - cu laterala culisanta daca doresti sa mentii patutul aproape de cel al tau, transformabil pentru a fi utile si in perioada de adaptare la patul clasic. Daca va conta la fel de mult faptul ca se integreaza in orice decor, atunci patutul din lemn te-a cucerit.patutul din lemn s-a dovedit a fi util, mai ales in cazul in care tot ce tine de camera copilului este un spatiu bine pus la punct. Pentru cei care jongleaza de la ideea de amenajare a spatiului fie langa patul adultului, fie in camera separata, ar fi bine de ales un altfel de pat.De preferat sa fie un patut modest in design, fara printuri aplicate, pentru ca pot fi metode estetice ce aduc in discutie toxicitatea culorilor. Se regasesc totusi modele variate, cu o paleta cromatica pe masura.Sunt doua nivele pentru pozitionarea saltelei. Pentru ca are gratii, acestea trebuie imbracate cu perne suport, de protectie, laterale care vor mentine si un confort termic sporit.O alta varianta este cea a patutului pliabil. Face parte mai degraba din categoria inventiilor moderne. Pentru unii a devenit o a doua achizitie, ca parte din trusoul copilului atunci cand se impun deplasarile. In orice caz, este avantajos bineinteles pentru ca permite depozitare restransa, transport facil, se monteaza si demonteaza usor.Un astfel de patut are si avantajul pretului de partea sa. Este mai accesibil si practic este emblema a ceea ce inseamna stilul pe repede inainte: il poti impacheta, pleci cu el, gata sa fie montat oriunde ai pleca. Daca nu este cazul, atunci el devine pur si simplu o varianta de patut mai practica.- Unele variante pot avea de asemenea laterale culisante, acestea nu au insa nevoie de laterale de protectie.- Vine la pachet cu o saltea pliabila si ea, dar potrivita pentru calatorii. Pentru somnul cel de toate zilele, va fi necesara o saltea mai groasa.- Se poate transforma usor intr-un tarc de joaca.- Poate include masa de infasat detasabila, huse de protective, sistem de leganat, carusel etc. Este asadar o varianta complexa, adaptabila.Preturile acestora sunt competitive, iar intr-o comparatie cu cele din lemn se poate spune ca sunt pe aceeasi lungime de unda, dat fiind ca au in componenta setului atat de multe accesorii. In variante simpliste incepe cu pragul de 250 de lei, dar poate sa ajunga si la 1000 de lei.Viu colorate, cu desene fel de fel, demonstrand inca o data ce inseamna stilul potrivit pentru bebelusi, patuturile atrag foarte mult si din punct de vedere vizual. O prima impresie ti-o vei face astfel, vizionand modele din magazinele de specialitate. Cert este ca exista optiuni de toate pentru toti, tinand cont si de bugetele la fel de diverse. Nu uita ca acesta trebuie sa tina cont nu doar de achizitia patului in sine, ci si de completari - saltea, lenjerii etc.