O asistenta a schimbat peste 5.000 de bebelusi la nastere. Motivul este socant

"Sufar de cancer in faza terminala si stiu ca voi muri curand. Vreau sa imi marturisesc pacatele in fata lui Dumnezeu si in fata tuturor oamenilor, in special in fata femeilor care au nascut la spitalul UTH in perioada in care eu am lucrat acolo", a marturisit Elizabeth Mwewa, potrivit tuco.co.ke.'Femeia a spus ca vrea sa moara cu inima impacata si ii roaga pe oameni sa o ierte pentru fapta sa. "Nu am nimic de ascuns acum. In cei 12 ani in care am lucrat la maternitate, am schimbat intre ei peste 5000 de copii. Stiu ca am pacatuit si sper ca Dumnezeu sa ma ierte. De asemenea, ii rog pe oameni sa ma ierte pentru lucurile diabolice pe care le-am facut unor copii nevinovati. Stiu ca unele cupluri au divortat dupa ce au facut teste ADN si au aflat ca bebelusii nu le apartineau", a mai declarat fosta asistenta.