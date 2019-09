O asistenta SMURD, mesaj emotionant pentru parinti: "Va rog, va implor, cititi asta"

Pentru a-i face să conştientizeze pericolul la care îşi expun copiii, asistenta a povestit momentul în care Anastasia, o fetiţă de trei ani, a murit într-un cumplit accident."Mă numesc Ana și simt exact ce am descris mai sus, doar că la celalalt capăt al vieții copiilor dumneavoastră și într-un mod pentru care acum fac terapie… Sunt asistent medical la SMURD din 2009. De-a lungul anilor am văzut multe, am simțit multe, am învătat multe. Sunt lucruri cu care m-am obișnuit, lucruri care au devenit o rutină pe care o respect riguros, dar mai sunt și imagini cu care nu am să pot face pace vreodată. Era o zi rece de toamnă, iar eu mă gândeam că poate pentru că e duminică, garda mea va fi liniștită…De câte ori nu calculăm superficial șansele de dinainte și ne gândim: “N-are ce să se întâmple rău”? Ei, bine, același gând probabil că l-au avut si părinții Ei, cea despre care știu atât de puține, dar cu toate astea nu o voi uita niciodată! Nu sunt cel mai bun prieten al vremii reci, așa că mă îmbrac bine și merg să îmi verific ambulanța. Termin de verificat și pornesc spre camera de gardă cu gândul la un ceai fierbinte. Liniștea zilei mele (aproape) perfecte de duminică e brăzdată de sunetul asurzitor al alarmei. Avem solicitare. Urcăm în ambulanța din care coborâsem cu câteva secunde în urmă. Întreb medicul: “Ce avem?” “Accident rutier!”.