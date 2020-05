Primele simptome de sarcina

Desi poate parea ciudat, prima saptamana de sarcina se bazeaza pe data ultimei menstruatii. Ultima menstruatie este considerata saptamana 1 de sarcina, chiar daca inca nu erati insarcinata.Data de nastere preconizata este calculata folosind prima zi a ultimei perioade.Din acest motiv, primele cateva saptamani in care este posibil sa nu aveti simptome conteaza si spre 40 de saptamani de sarcina. Pentru a afla cu data nasterii bebelusului acceseaza calculator sarcina De la saptamana 1 la saptamana 4, totul se intampla inca la nivel celular. Oul fertilizat creeaza un blastocist (un grup de celule plin de lichid) care se va dezvolta in organele si partile corpului bebelusului. La aproximativ 10 pana la 14 zile (saptamana 4) dupa conceptie, blastocistul se va implanta in endometru, mucoasa uterului. Aceasta poate provoca sangerare la implantare, care poate fi confundata cu o perioada usoara.Dupa terminarea implantarii, corpul tau va incepe sa produca gonadotropina corionica umana (hCG). Acest hormon ajuta organismul sa mentina sarcina. De asemenea, le spune ovarelor sa nu mai elibereze oua mature in fiecare luna.Daca aveti o perioada neregulata, doriti sa faceti un test de sarcina pentru a confirma.Majoritatea testelor de sarcina pot detecta hCG imediat dupa opt zile dupa lipsa menstruatiei. Un test de sarcina va putea detecta nivelurile de hCG in urina si va arata daca sunteti gravida.O temperatura corporala ridicata mai mare poate fi, de asemenea, un semn al sarcinii. Temperatura de baza a corpului tau poate creste usor si datorita altor factori cum ar fi: in timpul exercitiilor fizice sau pe vreme calda. in acest timp, va trebui sa va asigurati sa beti mai multa apa.Oboseala se poate dezvolta oricand in timpul sarcinii. Acest simptom este frecvent in sarcina timpurie. Nivelurile dvs. de progesteron vor creste, ceea ce va poate face sa va simtiti somnolent.