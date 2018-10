S-a demonstrat stiintific: Barbatii streseaza femeile mai rau decat copiii

Studiul efectuat recent a mai indicat si ca nivelul mediu de stres al mamelor este destul de ridicat, ajungand pana la 8.5 dintr-un maxim de 10. Mamicile intervievate au marturisit ca cel mai adesea sunt ingrijorate de faptul ca nu au suficient timp sa realizeze tot ceea ce isi propun intr-o zi, insa in unele cazuri, sotii acestora dau nastere unei surse de stres in mod frecvent.Mai mult de jumatate din mamicile intervievate sustin ca sarcinile casnice reprezinta o alta sursa majora de stres si spun ca de cele mai multe ori simt ca ele sunt cele care fac cea mai mare parte a treburilor casnice, dar si a educarii copiilor lor.Aproximativ 1 din 5 mamici declara ca sunt stresate zilnic deoarece partenerul nu le ajuta suficient in casa.Poate ca este interesant de stiut si faptul ca doua treimi dintre tatii care au participat la un alt sondaj de opinie dedicat lor au indicat faptul ca si-ar dori ca ajutorul lor in cresterea si educarea copilului sa fie recunoscut verbal mai des de catre partenere. Si totusi...de ce femeile considera ca barbatii lor le streseaza mai mult decat o fac proprii copii?Sunt mai multe aspecte la baza acestei afirmatii; pe de o parte, mamicile se asteapta la o implicare a partenerilor egala cu a lor in ceea ce priveste grija acordata familiei.Lucruri precum planificarea si organizarea intalnirilor de joaca ale copiilor, vizitele medicale si responsabilitatile privind temele pentru scoala ale celor mici sunt prezumate a fi impartite egal intre parteneri, insa chiar si in familiile in care ambii parinti lucreaza full time, se obisnuieste ca femeile sa fie cele care au cele mai multe responsabilitati de acest gen.