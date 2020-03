Sarcina si viciile

Renunta la alcool

Renunta la cofeina

Renunta la fumat

Sfaturi practice

Pentru a afla daca esti insarcinata poti incepe prin utilizarea unui test de sarcina. Mai jos am pregatit lista cu interdictii in timpul sarcinii, in functie de cat de daunatoare pot fi:

Dintre toate substantele nocive, cea care afecteaza cel mai tare este alcoolul. De aceea trebuie renuntat din primul moment in care ai aflat ca esti insarcinata.Din cauaza lui pot aparea deficiente psihice si fizice. Alcoolul poate dauna grav prin intarzierea mentala, greutatea la nastere va fi mai mica, la fel si dimensiunea bebelusului.\r

Consumul de cafea trebuie limitat de catre mamica pe cat de mult posibil. In primul rand poate afecta dezvoltarea unui copil sanatos, cel mai des intalnit fiind pierderea in greutate a bebeluslui.In cantitati mici, cofeina nu face rau, insa este mai bine sa limitati consumul acesteia cat mai mult deoarece pot aparea mici tulburari ale fatului, de exemplu ii poate accelera bataile inimii.\r

Din cauza fumatului in sarcina pot aparea riscuri atat pentru mamica, cat si pentru bebelus. Inn primul rand, fumatul limiteaza furnizarea de oxigen si de substante nutritive. Acest lucru duce la o pierdere in greutate, nastere prematura, avort, etc.\r

Pentru o proaspat mamica nu trebuie sa exagerati cu nimic, aici punem accent in special pe dieta. Este important sa mancati sanatos prin consumarea de alimente proaspete.Fa o programare la medic si asculta sfaturile sale. De asemenea nu exagera cu vizitele medicale sau ecografii. Incepe inca de la inceput sa iei vitamine.Pregateste-te pentru nastere prin cumpararea produselor de care ai nevoie, prin amenajarea camerei, locului bebeluslui.