Scoala privata din Bucuresti s-a adaptat invatarii online

Cum au reusit scolile sa gestioneze invatarea online si sa echilibreze volumul de munca al elevilor si profesorilor cu nevoile comunitatii parintilor?In aprilie, scoala Britanica din Bucuresti , cu sprijinul personalului didactic, a decis sa amane o parte a viitoarelor vacante scolare de vara si sa mentina scoala operationala pentru ca elevii sa acopere cat mai mult din programa.Intreaga activitate a fost transferata la un sistem online la jumatatea lunii martie. Ansamblari online, sesiuni de indrumatori, consiliere individuala, podcast-uri de grup, lectii fata in fata pentru clase si persoane fizice, videoclipuri de invatare, inclusiv difuzari de ecran de catre profesori si emisiuni de grup mai mari pe un canal YouTube. Profesorii care sunt toti vorbitorii nativi de limba engleza, impartasesc acum cateva dintre sfaturile si trucurile lor utilizate in aceasta perioada.„Tehnicile de implicare si incurajare a elevilor includ utilizarea Google Suite / sala de clasa la maximum, pentru a crea documente partajate pe care studentii sa le completeaza fie in direct in timpul lectiei, cat si depun sau lucreaza independent. Este important sa mentinem in viata relatia deja puternica profesor-elev, indiferent daca suntem online sau nu.Multi profesori creeaza videoclipuri pentru a explica un material nou sau folosesc jocuri si teste online pentru a consolida si a face distractiva ora de curs, in timp ce elevii realizeaza inregistrari ale muncii lor si le impartasesc cu altii.