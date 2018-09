Se maresc indemnizatiile mamelor. Cine va primi un supliment de la stat

Femeile care sunt platite pe drepturi de autor nu vor ramane fara indemizatii. Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a anuntat ca se rezolva aceasta "scapare" din legislatie, care a aparut in urma modificarii Codului Fiscal.a precizat Viorica Dăncilă.Astfel, toate mamele care au fost afectate vor beneficia de recalculare şi de plata până la finalul acestui an a diferenţei rezultate, arată un proiect de ordonanţă de urgenţă al Ministerului Muncii, citat de Economica.net.Proiectul de ordonanţă vine după ce, anterior, USR a atras atenţia că modificările la Codul Fiscal au lăsat femeile cu venituri din drepturi de autor fără indemnizaţia de creştere a copilului. „O modificare, din martie 2018, a Codului Fiscal a schimbat definiţia veniturilor din activităţi independente din articolul 67, stipulat în OUG 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia de creştere a copilului, iar Ministerul Muncii nu s-a grăbit deloc, în cele cinci luni care au trecut, să modifice corespunzător şi ordonanţa în cauză”, a declarat deputatul USR Iulian Bulai, vicepreşedintele Comisiei pentru egalitate de şanse din Camera Deputaţilor.Pentru a beneficia in continuare de indemnizatie pentru cresterea copiilor, mamele care sunt platite pe drepturi de autor si ale caror venituri nu au fost luat in calcul incepand cu data de 23 martie 2018 trebuie sa solicite acordarea indemnizatiei lunare in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a ordonatiei de urgenta.Ele trebuie să aducă o dovadă privind veniturile realizate, eliberată de angajator/plătitorul de venit sau de organele fiscale competente ori declaraţia fiscală, prevăzută de lege, pentru veniturile din drepturi de autor. Pentru persoanele ale căror drepturi de indemnizaţie lunară de creştere a copilului au fost stabilite fără a fi luate în calcul veniturile din drepturi de proprietate intelectuală obţinute începând cu 23 martie 2018, agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au obligaţia de a stabili noul cuantum în termen de 60 zile de la depunerea documentelor sau, după caz, în termen de 60 zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă, în cazul în care aceste documente sunt deja depuse. Diferenţele de sume între cuantumul rezultat în urma recalculării şi cuantumul plătit până la data intrării in vigoare a ordonanţei de urgenţă se plătesc până la data de 31 decembrie 2018.