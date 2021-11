Stabilirea raspunderii parintesti cand parintii divorteaza - avocat Roxana Pop explica

Conform Codului Civil, notiunea de autoritate parinteasca presupune un cumul de drepturi si de obligatii, pe care parintii le au cu privire la copil si bunurile acestuia. Aceste drepturi, cat si obligatii revin ambilor parinti, in mod egal. Cele doua parti conlucreaza si decid la comun ce este in interesul copilului.De mentionat ca autoritatea parinteasca este exercitata pana cand copilul devine major si poate lua singur decizii. De asemenea, mai sunt si alte situatii care au ca urmare incheierea autoritatii parintesti: daca acel minor este adoptat de terte parti, dupa decesul unuia dintre parinti, fie minorul, fie parintii sau daca tatal prezumat contesta paternitatea asupra minorului. Caz in care se vor realiza expertize si este nevoie de hotarare definitiva ca rezultat al procesului de paternitate pentru ca autoritatea parinteasca sa fie incheiata, spune un avocat Cluj , Roxana Pop.Merita amintit aici despre diferentele intre autoritate parinteasca versus custodie. Notiunea de custodie si de parinte custodian intalnim doar in acele cazuri in care parintii divorteaza sau se separa.Explicatia din partea acestui avocat Cluj Roxana Pop continua. In principiu, autoritatea parinteasca este a ambilor parinti, chiar si dupa divort. Insa, daca sunt motive bine intemeiate, tinand cont strict de interesul copilului, un parinte poate obtine custodia, in timp ce celalalt ramane cu dreptul de a veghea modul in care minorul creste si este educat.In cazul minorilor cu parinti necasatoriti autoritatea parinteasca va fi exercitata in comun si in mod egal de parinti, daca acestia convietuiesc. In caz contrar, autoritatea parinteasca va fi exercitata doar de unul dintre parinti.In cazul unui divort prin acord comun al sotilor, cei doi pot stabili de comun acord si situatia minorului, exercitarea autoritatii parintesti a amandurora, precum si unde va fi domiciliul minorului.In cazul celor care ajung in instanta cu privire la stabilirea custodiei, va fi realizata o ancheta sociala. Daca din aceasta rezulta ca modul in care cei doi parinti exercita autoritatea parinteasca nu este in interesul minorului, instanta ar putea decide custodia exclusiva a uneia dintre parti.Stiati ca, instanta poate lua masuri provizorii si mai rapide in timpul unui proces de divort in care sunt implicati si minori si este disputata custodia acestuia prin ordonanta presedintiala? Aceasta este o procedura speciala ce are termen de solutionare scurt. Se aplica in cazul celor care au motive bine intemeiate sa ceara protectie si custodie a minorului, daca drepturile, sanatatea si integritatea acestuia sunt puse in pericol prin exercitarea drepturilor parintesti in comun, spune avocat Roxana Pop.O astfel de hotarare, despre exercitarea autoritatii parintesti este supusa apelului. Aveti termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia sa faceti recurs.Foarte important de precizat este ca, dincolo de lupta ambitioasa intre doi fosti parteneri, dincolo de un divort rasunator si un partaj pe masura, copiii sunt mereu la mijloc. Insa minorii nu trebuie sa fie motiv de disputa intre fostii soti. Implica desigur multa maturitate, decizia judecatoreasca poate fi un alt mod prin care una din parti incearca sa detina monopol in viata minorului. Dar, are doi parinti si atat timp cat este minor si nu sunt alte situatii exceptionale, ambii au autoritate parinteasca.Desigur, avocatul ales sa va reprezinte trebuie sa inteleaga cauza si sa va ajute sa luptati drept si pe cale legala pentru interesul minorului. O victorie o puteti obtine, insa anii copilului nu se mai intorc. Tocmai pentru ca parintii se despart si nu mai au domiciliu comun inseamna deja o schimbare majora. Unii aleg o conventie neoficiala privind modul in care sa continue exercitarea autoritatii parintesti. Discutati insa cu avocatul cu privire la avantajele pe termen lung a acestor masuri.Contact: av.pop.roxana@gmail.com