Studiu: cu cat petreci mai mult timp cu mama ta, cu atat ea va trai mai mult

Ne dorim ca mama si tatal sa traiasca pentru totdeauna si am vrea sa facem orice pentru a le prelungi viata. Potrivit expertilor, exista o modalitate prin care le putem prelungi viata celor dragi.Potrivit unei investigații efectuate de cercetatorii de la Universitatea din San Francisco, persoanele in varsta pot trai mai mult daca petrec cat mai mult timp cu cei dragi.Cercetarea a fost efectuată cu ajutorul a 1.600 de persoane cu vârsta peste 60 de ani și s-a descoperit că acei pacienți a căror viață a fost izolată au avut o probabilitate mai mare de mortalitate. Acest lucru se aplică nu numai mamelor, ci tuturor persoanelor în vârstă. Deci, dacă doresti să prelungiți viața unei persoane dragi, petrece cat mai mult timp cu ea, ofera-i dragoste si afectiune. Datele cercetarii vorbesc de la sine: 23% dintre respondenții care au declarat că au fost singuratici au decedat în primii 6 ani ai studiului, 14% dintre cei care au declarat că au avut mereu companie au trait mai mult.Când vorbim despre singurătate de multe ori ne gândim la a treia vârstă. Societatea de astazi nu valoreaza intotdeauna valoarea, experienta si invatuturile pe care ni le pot impartasii parintii sau bunicii si de multe ori uitam de ei, presati de problemele zilnice.Societatea noastră nu prețuiește întotdeauna experiența și învățătura pe care bunicii noștri ne pot părăsi și le uităm adesea. Astfel, unii adulți care nu se mai pot îngriji de ei înșiși se țin în casele de îngrijire medicală sau pur și simplu petrec mult timp fără să-și vadă rudele. În acest context, oamenii devin trist, ceea ce afectează sufletul și trupul.Bunicii noștri sunt rădăcinile familiei noastre. Ele sunt ancora, cârma copacului nostru de familie. Criza profundă a valorilor pe care am suferit-o în ultimii ani înseamnă că de multe ori nu prețuim acest lucru.Bunicii merită dăruire și timp. Este datoria noastră să le oferim spațiul care sa ne mângâie sufletul. Stima de sine va fi consolidată și recunoașterea va fi un stimulent deosebit pentru a le îmbunătăți sănătatea.Prezența mamei, a tatălui sau a bunicilor noștri in viata noastra, cat si a lor este de neprețuit. Ne putem hrăni cu experiențele lor, putem sa ascultăm sfaturile lor înțelepte, sa învățăm din virtuțile lor și sa ne bucuram de îmbrățișările lor calde, pline de dragoste. A petrece mai mult timp cu ei nu numai că leva prelungi viața, ci le va întări stima de sine și le va face fericita inima. Du-te acum să-ți îmbrățișezi părinții și bunicii ca sa le prelungești viața!