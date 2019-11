Test de sarcina. Greseli de utilizare. Cand poate iesi pozitiv testul de sarcina

Acest lucru duce la o situatie confuza. Nu toata lumea are acelasi nivel de hCG in urina, mai ales inainte de a sti ca ti-a intarziat menstruatia. Testul de sarcina este conceput sa fie foarte simplude utilizat, dar trebuie sa astepti pana ai observat ca n-ai primit “vizita” lunara.Testele de sarcina pentru acasa au instructiuni explicite. Acestea iti indica si intervalul de timp pe care trebuie sa-l astepti pentru a citi rezultatul. Pe masura ce urina traverseaza suprafata de test, poate parea ca ambele linii (sau plusul, in functie de testul de sarcina utilizat) sunt prezente. Insa trebuie asteptat pana cand trece timpul indicat pe instructiuni pentru a fi sigura de corectitudinea rezultatului. De regula, acesta variaza intre unu-doua minute, in functie de producator si de test.Nici daca astepti mai mult decat timpul indicat pe prospectul testului de sarcina nu este o solutie pentru un rezultat cat mai precis. Majoritatea testelor, daca depasesti un interval de 5 minute, pot indica un rezultat pozitiv, insa fals.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.