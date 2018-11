Top 7 sfaturi pentru gravidele care simt burta tare in perioada sarcinii

Femeile insarcinate sunt ingrijorate de numeroase lucruri legate de evolutia fatului. Mai ales, gravidele aflate la prima sarcina devin tematoare si se linistesc abia dupa ce medicul le spune ca nu este nicio problema, ca totul se incadreaza in parametrii unei sarcini normale. Anxietatea si disconfortul viitoarei mamici sunt evidente, asa ca gravida are nevoie de cateva sfaturi utile in acest sens. Daca treci printr-o astfel de situatie, iata ce spun specialistii Babyneeds.ro despre aceasta problema ce te nelinisteste profund.1. Bea cat mai multa apa, hidratarea este esentiala in aceasta perioada din viata ta. Musculatura uterului este suprasolicitata in sarcina, astfel incat simte orice reactie metabolica din corpul tau. Problema se poate rezolva cu ajutorul terapiilor de relaxare si a medicamentelor antispastice. Exista posibilitatea sa simti contractiile uterului, naturale in aceasta situatie, si sa le percepi ca fiind momentele in care burtica se intareste;2. Greutatea ta poate determina aparitia burticii tari in sarcina, mai devreme sau mai tarziu. Daca esti slaba, atunci vei simti burta tare in lunile de inceput, daca ai mai multe kilograme decat normal, atunci acest fenomen apare mai spre sfarsitul ultimului trimestru. Fatul se misca, dar se poate intampla ca gazele abdominale sa fie cele care tensioneaza musculatura;3. Vergeturile sunt si ele vinovate de aparitia acestui fenomen la o gravida. Pielea ta se intinde in exces si simti cum burta se intareste. Pentru a te relaxa psihic si a simti ca totul este in regula, incearca sa masezi cu o crema adecvata pielea si sa hidratezi cum trebuie organismul. Nu te incarca cu mai multe probleme decat ai si citeste diferite informatii utile despre sarcina, vezi aici cateva adevaruri despre perioada aceasta;4. Obiceiurile alimentare nesanatoase pot avea ca rezultat aparitia burticii tari pe perioada graviditatii. Nu consuma bauturi carbogazoase care umfla abdomenul si duc la dureri in zona buricului, mananca ingrediente naturale, benefice unei sarcini, nu mesteca rapid, altfel ai putea sa incepi sa suferi si de constipatie, alta cauza pentru care simti uneori burta tare;5. In fiecare luna, corpul fatului creste, iar burta la fel pentru a-i face loc. Abdomenul tau se va intari din aceasta cauza pana la finalul saptamanii 21;6. Cand intri in travaliu sau cand ai contractii reale poti sa simti acelasi lucru, dar este absolut normal si nu are de ce sa te sperie. Mai ales daca esti la prima sarcina, treci printr-o serie de schimbari fizice si emotionale pe care nu le-ai simtit vreodata in viata ta. Nu trebuie sa te sperii, ci sa gestionezi situatia cum trebuie;7. Exista totusi posibilitatea unui avort spontan, atunci cand burta se intareste si apar si durerile. Probabilitatea sa se intample acest lucru este mai intalnita in saptamana a 12-a. Din acest motiv, indiferent cat de normala ar fi situatia de burtica tare, este obligatoriu sa tii legatura cu medicul tau.In concluzie, exista numeroase fenomene cu care te poti confrunta atunci cand esti gravida, unele foarte serioase, altele mai putin. Impreuna cu medicul poti sa intampini cu relaxare si fara panica toate aceste probleme, sa le intelegi si sa le rezolvi optim.