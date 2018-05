Topul recomandarilor privind patutul din lemn, de la Nichiduta

Avem stereotipuri pe care le urmam cu bucurie pentru ca stim ca au fost “testate” si de altii. Cand sunem curiosi si cu orizonturi mai extinse, ne confruntam cu diversitate, deci implicit cu un gram de confuzie. Concret, cand trebuie sa alegi patutul de copil, cel din lemn pare sa fie un castigator detasat. Este rezistent si sigur, insa nu se rezuma la o singura tipologie.Daca ne orientam spre optiunile unui magazin online unspre exemplu ne arata ca patuturile din lemn pot fi extrem de variate. Iata ce optiuni sunt dintre cele mai populare.Un pat este locul in care cel mic isi petrece cea mai mare parte a timpului. Este de la sine inteles ca are nevoie de spatiu, confort si de pentru multumirea unui parinte ar fi bine sa existe si lucruri de schimb puse la indemana. Toate acestea definesc, turquoise, de la nichiduta.ro.Cu mare atentie la fiecare detaliu, acest tip de pat are margini rotunjite. Leaganul ofera un balans potrivit pentru ca cel mic sa se relaxeze, insa dispune si de stabilitate, sistemul fix, pentru momentele in care nu se doreste leganat.In plus, oferta celor de la Nichiduta este cea care include si saltea. O astfel de achizitie scuteste pe parinti de alte necesare investitii pentru acelasi capitol – patutul si dotarile sale.Un altfel de caz este patul practic, cu 3 nivele de inaltime, pentru a se adapta categoriei de varsta a copilului. Rivierace permite parintilor sa aiba acces mai usor la copil, in orice moment din zi. Poate ca acest aspect pare mai degraba din clasa de detalii, insa face si diferenta pe masura ce copilul creste, pozitionarea sa in patut este la un nivel mai jos si astfel orice adult va regasi mult mai usoara partea de a aseza copilul adormit in bratele sale in patutul confortabil.Este acel tip de patut ce permite atasarea de patul adultului, aducand in prim plan metoda co-sleeping. Astfel, copilul are libertatea de miscare in patut, are mama aproape, insa in egala masura are si un spatiu al sau, bine definit. Acest lucru inseamna nevoia de a detasa o bara laterala.Intr-un mod si mai inedit si practic de a folosi un astfel de pat pe termen lung aduce cu sine stilul multifunctional. Asadar pentru acei parinti care se incred in rezistenta patutului, care mizeaza pe cat de trainica este mobila si vor dori un patut din lemn transformabil nichiduta.ro propune modelulIn complexitatea sa, un astfel de patut este inovativ si se poate transforma in pat pentru copii de la 3 ani in sus, poate fi ulterior o masa, cadrul sau fiind unul versatil. Dispune si de spatiu de depozitare la baza, sertare, cand este folosit in sistem clasic de patut pentru bebelus. Pare ca pentru alegerea patutului inseamna printre altele si anticiparea modului in care va fi folosit de catre adult. In orice caz, optiunile sunt multiple, alegerea ramanand sa depinda in cele din urma de buget si de preferinte legate de partea cromatica.