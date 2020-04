Ziua Cartii pentru Copii: top carti care dezvolta inteligenta emotionala a copiilor

Cercetarile au demonstrat ca expunerea timpurie contribuie la reducerea anxietatii, a agresivitatii, a hiperactivitatii si deficitului de atentie. Explicatia este cat se poate de simpla: cand parintii citesc copiilor, se creeaza un moment de conectare profunda, in plus povestile ii ajuta pe cei mici sa puna in cuvinte emotiile resimtite, regasindu-se totodata in povesti si invatand sa-si controleze comportamentul cu ajutorul personajelor preferate*.Este unul dintre motivele pentru care atunci cand alegem titlurile noi ne bazam pe opinia specialistilor si, mai ales pe categoriile mici de varsta, mergem spre scenarii actuale, care pun in cuvinte situatii variate precum mersul la dentist, plecatul in vacanta, trimiterea unei scrisori, dar si unele mai abstracte precum impartirea jucariilor cu prietenii sau cu un frate, intelegerea dizabilitatilor fizice, conflictele inevitabile cu parintii, importanta respectarii promisiunilor, nominalizarea si controlul emotiilor, a explicat Florentina Ion, fondator Didactica Publishing House.De asemenea, portofoliul DPH reprezinta un suport pentru parinti, educatori si profesori care isi doresc sa ofere copiilor un mediu de invatare dinamic, atractiv si care sa dezvolte abilitatii necesare contextului social in care cresc. De altfel, printre cele mai apreciate titluri fac referire la emotii, la relatia cu parintii precum si modalitati interactive de insusire a notiunilor teoretice:Bruno nu vrea la olitaMami, vreau astaCutia cu emotiiTe iubesc orice-ai faceImpreunaScrisori de la FelixVacanta pofticiosilorDe ce nu putem avea mereu ce ne dorimMarea carte a animalelor uriase si carticica animalelor miciMarea carte a jocurilor mintiiAtlas in imagini pentru copiiKinra - Cheia de aurUn oras numit PerfectBaiatul din camera albaStiinta distractivaIn portofoliul editurii se afla si numeroase jocuri, care se adreseaza copiilor si adultilor, si care vizeaza dezvoltarea emotionala si cognitive deopotriva. Urmarim dezvoltarea unor abilitati necesare in viata de zi cu zi: de comunicare, de ascultare, de asteptare, cooperare, dezvoltarea inteligentei emotionale, a motricitatii, empatiei si cunoasterii lumii, ca sa enumeram doar cateva. De asemenea, urmarim si tendintele internationale in educatie, nevoile sesizate de specialisti. De exemplu, pentru aceasta perioada am programat lansarea unei colectia... – care ii introduce pe cei mici in lumea meditatiei, apropiidu-i de notiuni precum dragoste, relaxare, conexiune cu natura, a explicat Florentina Ion.Sunt imbatabilEmotijoviaCalatoreste, invata, exploreaza –Corpul umanPersonality Game50 de jocuri de jucat in masina50 de jocuri de jucat in vacantaCalatoreste, invata, exploreaza –RomaniaJocul meseriilorPoftiti la jocFestina LenteIn total, Editura DPH are un portofoliu de carte pentru copii care contine 800 de titluri, iar anual se publica aproximativ 200 de noi titluri, acoperind toate categoriile de cititori. De Ziua Cartilor pentru Copii, sarbatorita anual pe 2 aprilie, editura ofera reduceri de 50% la toate titlurile pentru copii in perioada 1-5 aprilie.*Studiu: Reading Aloud, Play and Social-Emotional Development - Universitatea de Medicina din New York/When children are not read at home - Universitatea de Stat din Ohio