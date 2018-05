Anamaria Prodan, incredibil de sexy. A pozat aproape goala la 46 de ani

Este mai sexy ca niciodata, de aceea nu ii este deloc teama sa pozeze in lenjeri intima. Impresara face sport foarte mult si masaje anticelulitice. Rezultatul este surprinzator. Are un corp foarte bine tonifiat, fara pic de celulita, un posterior super bombat si un abdomen plat.De cateva luni, Ana a renuntat la coafura ei celebra in favoarea unei podoabe capilare drepte, cu extensii.