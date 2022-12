Cat a ajuns sa coste un pachet de unt in supermarketuri. Putini romani isi mai permit sa cumpere

Preturile alimentelor au explodat chiar in prag de Sarbatori. Untul a ajuns sa fie acum mai scump decat carnea de porc. Costul acestui produs a socat romanii.



De exemplu, un pachet de unt costa acum in supermarketuri nu mai putin de 18.60 lei, aproape cat un kilogram de carne de porc. In vara, untul costa 11 lei. Si nu este singurul produs alimentar care s-a scumpit enorm in ultimele luni. De asemenea, uleiul, carnea sau lactatele au acum preturi majorate, incat putini romani isi mai permit sa le puna pe masa.



Lista actualizata cu preturile din supermarketuri la produse alimentare de baza:



1 kg ciocănele pui: 18,29 lei

lapte: 8,39 lei;

pâine feliată secară: 9,59 lei;

cofraj 10 ouă: 12,08 lei;

1 litru ulei: 12,99 lei;

orez: 9,75 lei;mălai: 7,99 lei;

zahăr: 6,03lei;făină: 6,78lei;

unt: 18,29 lei;

telemea vacă: 18,29 lei;

1 kg roșii: 8,99 lei;

1 kg varză: 1,99 lei;

1 kg ardei kapia: 12,99 lei;

1 kg ardei roșu: 14,99 lei

1 apă: 3,14 lei.