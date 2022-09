Ce noutati aduce noul an scolar 2022-2023. Principalele modificari pe care trebuie sa le stie toti elevii si parintii

Anul acesta anul scolar incepe mai devreme, pe 5 septembrie, iar aceasta este doar una dintre modificarile anuntate de Ministerul Educatiei. Este pentru prima data cand scoala incepe atat de devreme. De asemenea, tot de anul acesta vor fi introduse 5 module de invatare, dupa ce s-a renuntat la clasicele semestre. Potrivit structurii publicate, sunt 5 astfel de module, fragmentate cu 5 vacanțe.



Tezele nu vor mai fi obligatorii



In anul scolar 2022-2023, tezele nu vor mai fi obligatorii. Acestea vor putea fi insa sustinute de profesorii care decid asta.

De asemenea, in noul an școlar, profesorul va fi cel care va decide câte note va primi elevul, ținând cont de numărul de ore alocat săptămânal disciplinei.



Astfel, numărul de note va fi decis în funcție de numărul de ore prevăzut în planul cadru, pe regula minimum N+3 note, unde N este numărul de ore alocat pe săptămâna disciplinei în planul-cadru. Va fi încheiată o singură medie anuală.



„La fiecare disciplină de studiu/modul, se încheie o singură medie, calculată din numărul de note prevăzut de prezentul regulament, prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului”, conform art. 109 alin. (1) din ROFUIP.



Cum se va calcula media anuala



“Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, prin rotunjire, a mediilor anuale de la toate disciplinele/modulele și de la purtare”, se arată în actul normativ.



“Media are două zecimale ca până acum. O medie de 9,46, la final de an, nu se rotunjește la 9,00, cum nici o medie de 9,87 nu se rotunjește la 10,00, așa cum s-a înțeles din câteva titluri din presă”, a precizat oficialul. “Rotunjirea la care se referă alineatul 4 este rotunjirea unei medii anuale generale de 9,458 la 9,46, adică intră în discuție a treia zecimală. Două zecimale înseamnă că nu facem prin trunchiere, pentru că trunchiere înseamnă că, de la a două zecimală, restul le tai. Rotunjirea înseamnă că, așa cum spuneam, dacă ai media 9,458 va fi media 9,46. Profesorii care întreabă… am convingerea că o să avem timp să îi învățăm, pentru că noi la anul în iunie încheiem aceste medii. (…) Aproximarea este prin adaos sau prin lipsă în funcție de a treia zecimală”, a explicat secretarul de stat din Ministerul Educației, Sorin Ion, a declarat pentru EduPedu.ro cum se calculează media anuală, potrivit ROFUIP 2022:



Fără mediile caselor V-VIII pentru admiterea la liceu



In anul scolar 2022-2023, mediile claselor gimnaziale nu vor mai luate in calcul.



„În acord cu partenerii de dialog social, a fost eliminată media claselor V-VIII din calculul mediei de admitere la liceu. Astfel, ierarhizarea absolvenților se va realiza doar pe baza mediei obținute la evaluarea națională”, a scris Sorin Cîmpeanu. Plan individualizat de învățare pentru elevi Potrivit ROFUIP 2022, “elevii vor beneficia pe parcursul unui an școlar de cel puțin un plan individualizat de învățare, elaborat în urma evaluărilor susținute și după interpretarea rezultatelor de către cadrul didactic”. Acesta va fi folosit “pentru consolidarea cunoștințelor, pentru întreprinderea unor acțiuni de învățare remedială și pentru stimularea elevilor capabili de performanțe superioare”, potrivit articolului adăugat 106, alin 5, în ROFUIP 2022. Nu este precizat cum vor fi aplicate acțiunile remediale de către profesor.



Elevii nu mai pot fi exmatriculați



Elevii nu mai pot exmatriculați, conform ROFUIP 2022. Eliminarea dispozițiilor referitoare la exmatricularea elevilor, având în vedere faptul că dreptul la educație este de ordin constituțional. Prin urmare, măsura exmatriculării va fi posibilă numai pentru învățământul postliceal, care nu are caracter obligatoriu”, se arată în comunicatul remis Edupedu.ro de Ministerul Educației.



Colectarea de bani de către părinți pentru atenții destinate profesorilor, eliminată din ROFUIP 2022 Părinții nu vor mai putea colecta bani pentru cadourile profesorilor, deoarece a fost eliminată această posibilitate din noul Regulament. Este vorba despre „eliminarea oricărei dispoziții/trimiteri care dă posibilitatea colectării de fonduri bănești de la părinții elevilor”, se arată în comunicat