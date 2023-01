Cine sunt romanii care vor primi 1400 de lei de la stat pentru plata facturilor la gaze si la curent. Ce trebuie sa faca pentru acest ajutor

Guvernul va oferi romanilor cu venituri mici un ajutor in valoare de 1400 de lei pentru plata facturilor la curent si la gaze. Acest ajutor va fi acordat in doua transe, iar acum s-a stabilit cine va primi acest ajutor si care sunt conditiile de indeplinit.



Astfel, conform ultimelor informatii, ajutorul pentru plata facturilor la energie si la gaze va fi acordat in doua transe de 700 de lei, in lunile februarie si septembrie 2023. Acesti bani vor fi livrati pe carduri sociale si vor putea fi folositi pana la data de 31 decembrie 2023.



Conform ordonanței nr. 166/2022, de acest ajutor vor beneficia următoarele categorii de români:



- pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special cu vârsta egală sau mai mare de 60 de ani și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei, precum si pensionarii cu pensie de invaliditate, indiferent de vârstă și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;



- persoanele – copii și adulți – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;



-familiile beneficiare de alocație de susținere a familiei;



- familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la venit minim garantat.



Acest sprijin va compensa prețul la energie indiferent de natura acesteia, respectiv energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire şi se acordă per loc de consum, astfel că, în gospodăriile cu mai mulți locuitori, venitul pe membru de familie trebuie să fie sub 2.000 lei.



„Acest certificat de validare a datoriilor este specific numai pentru încălzirea în sistem centralizat. Pentru căldura de la bloc avem peste 190.000 de asociații de proprietari. o să trimitem o înştiinţare împreună cu modelul de certificat de validare a datoriei, prin care asociaţiile de proprietari o să fie îndrumate cu privire la modul de completare şi utilizare a lui. Este un certificat simplu, care validează o datorie pe care o are beneficiarul de card pentru încălzirea de la bloc. Nu ar trebui să creeze dificultăţi. E nevoie de trei documente: cartea de identitate, cardul de energie și acest certificat de validare a datoriilor, care se prezintă oficiantului poștal. Se eliberează apoi o dovadă privind operațiunile de servicii de mandat poștal”, a explicat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş.