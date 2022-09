Parintii isi vor putea insoti copiii in clase in prima zi de scoala. Anuntul facut de ministrul Educatiei

Vesti bune! Anul acesta, parintii isi vor putea insoti copiii in clase in prima zi de scoala, a anuntat Sorin Cimpeanu, ministrul Educatiei. Aceasta precizare a fost facuta de ministru dupa ce pe retelele de socializare s-ar fi raspandit niste mesaje conform carora ar exista un ordin prin care se interzice membrilor familiei sa insoteasca copiii in salile de clasa.



“Luni, 5 septembrie, milioane de copii și tineri vor intra pe porțile grădinițelor, școlilor și liceelor din România. După doi ani de restricții, de data aceasta bucuria primei zile de școală va putea fi împărtășită din nou și de părinți și bunici. Am convingerea că toți directorii de unități de învățământ înțeleg importanța deschiderii către comunitate și a implicării familiei în educația copiilor și tinerilor, încă din prima zi de școală.



Luni ne dorim să vedem fotografii din grădinițe, din curțile școlilor, mai ales din clasele unde cei mici iau primul contact cu viața de elev," a transmis ministrul Educației, într-un mesaj pe Facebook.Ministerul Educației și Ministerul Sănătății nu descurajează în niciun fel prezența familiilor la deschiderea anului școlar, din motive de protecție antiCOVID, cu atât mai mult cu cât marea majoritate a evenimentelor de acest tip se organizează în spatii deschise, a transmis și Mediafax.