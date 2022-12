Produsele care vor disparea din magazinele LIDL dupa sarbatori

Reprezentantii magazinului LIDL au decis sa scoata de pe rafturi mai multe produse. Schimbarea va avea loc dupa sarbatori, inclusiv in Romania. Aceasta decizie vine in contextul in care a scazut puterea de cumpararea a clientilor din cauza cresterii inflatiei.



Astfel, reprezentantii Lidl au decis sa nu mai scoata la vanzare produse nealimentare. Este vorba mai exact despre uneltele, ustensilele de bucătărie sau hainele. După cum relatează publicația germană “Lebensmittelzeitung” cu referire la informații din interior, Lidl vrea să își reorganizeze radical întregul sortiment din cauza scăderii puterii de cumpărare a clienților săi.