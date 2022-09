Profesorii si elevii, sfatuiti sa poarte mastile de protectie in spatiile inchise, neaerisite. Comunicatul transmis de Ministerul Sanatatii

Ministerul Sanatatii a facut primele recomandari in ceea ce priveste masurile sanitare ce ar trebui implementate in noul an scolar 2022-2023. Astfel, oficialii recoomanda elevilor si profesorilor sa poarte mastile de protectie in spatiile inchise, neaerisite, în contextul pandemiei cu SARS-CoV-2 și al apropierii sezonului gripal.



Iata mai jos o parte din comunicatul transmis de Ministerul Sanatatii:



Virozele respiratorii sunt frecvente în sezonul rece și pot afecta colectivitățile în care copiii desfășoară activități de învățământ. Atât infecția cu SARS-CoV-2, cât și gripa fac parte din categoria virozelor respiratorii, care pot produce complicații, mai ales la persoanele care prezintă anumite comorbidități (boli cardiovasculare, boli pulmonare, diabet etc.). Prevenirea și controlul infecțiilor respiratorii sunt posibile în mare măsura dacă sunt respectate o serie de reguli



Reguli de igienă igiena mâinilor: spălarea frecventă a mâinilor și/sau dezinfecția lor (înainte de intrarea în clasă, înainte de masă, după utilizarea toaletei, după tuse/strănut, ori de câte ori e necesar);



Igiena respiratorie: tuse, strănut în șervețel de unica folosința sau în plica cotului, aruncarea șervețelului la gunoi imediat după folosire, spălarea/dezinfecția mâinilor după tuse/strănut; igiena în clase: aerisirea frecventa a sălilor de clasă (păstrarea ferestrelor deschise ori de câte ori este posibil sau aerisirea cel puțin 10 minute după fiecare oră de curs), curățenia și dezinfecția suprafețelor și obiectelor din unitățile de învățământ înaintea începerii cursurilor; evitarea schimburilor de obiecte personale.



Reducerea transmiterii virusurilor respiratoriipurtarea măștii în spațiile închise aglomerate, slab ventilate; respectarea distanțării fizice de minim 1,5 metri în timpul cursurilor, dacă e posibil; informarea periodică a părinților de a nu trimite la scoală copilul atunci când se confruntă cu simptome de viroza respiratorii, dureri în gât;