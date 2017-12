2017, anul in care am pierdut mai multe stele ale teatrului romanesc

Actrita Stela Popescu ne-a parasit pe 23 noiembrie, la varsta de 81 de ani. Stela Popescu s-a nascut la 21 decembrie 1935, la Slobozia-Hodorogea, Orhei, Basarabia. A fost casatorita cu regizorul Dan Puican, timp de opt ani, dupa care s-a recasatorit cu Puiu Maximilian, despre care spunea ca a fost sufletul ei pereche. Stela Popescu nu a avut copii biologici, pentru ca s-a temut, dupa cum a marturisit intr-un interviu acordat pentru revista “Libertatea pentru femei”. “La varsta de 5 ani m-a muscat un paianjen otravitor si mi-au facut operatie la cap pe viu, in conditiile care existau pe atunci in spitale. (...) Am ramas cu o trauma… Si-atunci nu am vrut copii”, spunea regretata actrita.Marea actrita a absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica, iar din 1954 a jucat in spectacole de teatru, de televiziune si in filme. Parteneri de scena in spectacole umoristice i-au fost Stefan Banica si Alexandru Arsinel.La cateva zile dupa Stela Popescu ne-a parasit si actrita Cristina Stamate, la varsta de 71 de ani. Cristina Stamate a jucat la Teatrul de Revista Constantin Tanase si a avut roluri in producţii precum "Arca lui Nae si Vasile", "Bufonii regelui", "Dai un ban, dar face", "Idolul femeilor", "Nimic despre papagali", "Te astept diseara pe Lipscani", "Ura... si la gară" si "Vara nu-i ca iarna”.Nici marea actrita Cristina Stamate nu a avut copii. Iata ce spunea intr-un interviu pentru “Formula As”, din 2009: “Si cel mai rau imi pare ca n-am avut copii. E un regret enorm, cu care platesc meseria asta afurisita. Desi nu e vina meseriei, e vina mea. Dupa ce am divortat, mama, femeie inteleapta, mi-a tot spus: "Fa, mama, un copil. Ti-l cresc eu, nici n-o sa simti!". Eu ii spuneam: "Cum sa fac, mama, sunt divortata?!".Anul acesta a decedat si mare actrita Olga Tudorache, la varsta de 88 de ani. Supranumita„marea doamna a teatrului romanesc“, ea a interpretat peste 70 de personaje de teatru. A fost Regina din „Vulpile“, Ducesa de Gloucester din „Richard al II-lea“, Beatrice, din „Efectul razelor gamma asupra anemonelor“ , dar a jucat si in filme.Actorul Ion Besoiu, a murit la varsta de 85 de ani, lasand in urma o cariera impresionanta. A jucat in filme precum “Neamul Soimarestilor”, “Pacala”, in serialul “Toate panzele sus”, in piese de teatru precum “Antigona”, “Caligula”, “Trei Surori”. A iubit atat teatrul, cat si filmul, dupa cum marturisea intr-un interviu din “Adevarul”La doar 47 de ani a plecat la stele si actrita Giliola Motoi, care juca la Teatrul National “I.L Caragiale” din Bucuresti din anul 1996. Pentru rolul Magda Minu din piesa „Ultima ora” de Mihail Sebastian a primit Premiul National de Interpretare „Elvira Godeanu”, acordat de Asociatia Umoristilor din Romania.Tot in 2017 ne-au parasit actorul Septimiu Sever, care a jucat in filme precum “Dacii” si “Mihai Viteazul”, actrita Tatiana Iekel, prima sotie a lui Florin Piersic, actorul Eugen Cristian Motriuc, care juca la Teatrul Mic din Bucuresti.