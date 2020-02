7 motive pentru care Kirk Douglas a fost unul dintre cei mai apreciati oameni de la Hollywood

Kirk Douglas a fost producator, regizor si actor, fiind o inspiratie pentru milioane de fani din intreaga lume. El va ramane mereu unul dintre cei mai apreciati oameni de la Holllywood.Nascut intr-o familie evreiasca saraca, viata lui Kirk a fost mereu o lupta. Inainte sa cunoasca succesul la Hollywood, el vindea gustari. De asemenea, a mai lucrat in Marina SUA timp de doi ani si a luptat in Al Doilea Razboi Mondial. Dupa ce s-a intors, si-a gasit marea dragoste pentru actorie. A facut spectacol si reclame pana sa obtina primul sau rol.Se spune ca faima schimba oamenii, dar aceasta afirmatie nu s-a aplicat si in cazul lui Kirk Douglas. Spunea mereu ceea ce gandea si nu ii era teama sa isi exprime emotiile. Inautobiografia sa, The Ragman’s Son, Kirk s-a descris ca fiind „cel mai neplăcut actor”, ceea ce evident că nu era adevărat, dar simțul său de umor era de o raritate.Pentru ca stia cum este sa cresti intr-o familie saraca, Kirk a decis sa doneze o parte din averea sa persoanelor mai putin norocoase. Atat el, cat si sotia sa, Anne, au strans uriasa suma de 80 de milioane de dolari pe care au donat-o pentru a ajuta la construirea unei scoli, spitale si locuri de joaca.Kirk Douglas s-a căsătorit cu Anne Buydens în 1954. Si-a iubit enorm sotia si i-a fost mereu fidel. Inainte de a o cunoaste pe Anne, el a fost casatorit Diana Dill, cu care a avut impreuna doi copii, pe Michael Douglas și pe Joel Douglas. Chiar daca a divortat de Diana, Kirk a fost mereu alaturi de cei doi fii ai sai.In anul 1996, Kirk Douglas a suferit un atac cerebral major, in urma caruia si-a pierdut capacitatea de a vorbi. Cu toate acestea, el nu si-a pierdut speranta si, cu ajutorul medicilor si al sotiei sale, a reusit sa vorbeasca din nou. Chiar daca abilitatile sale erau limitate, el si-a continuta viata si cariera. La doar doua luni dupa ce a suferit atacul cerebral, a primit un premiu onorific al Academiei, pe care l-a dedicat sotiei sale.Kirk Douglas a fost actor, regizor, producator, dar si blogger. Avea un talent uimitor la scrie si realiza niste articole emotionante, pe care le publica din cand in cand pe anumite platforme online, inclusiv pe HuffPost.Kirk Douglas a avut o cariera stralucita. Spartacus, Ace in the Hole, The Vikings, and Lust For Life sunt doar cateva dintre cele mai cunoscute filme ale sale. A produs aproximativ 30 de filme și a regizat doua. Pentru Hollywood, Kirk era o bijuterie rară. De la Oscars la Globurile de Aur, le-a câștigat pe toate.