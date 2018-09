A atras atentia tuturor cu inelul sau de logodna. Ce suma uriasa a platit Borcea pentru a-i cere Valentinei Pelinel sa-i devina sotie!

Cei doi si-au dorit ca evenimentul sa fie unul intim si cat mai discret, de aceea isi doreau sa faca totul in secret. Din pacate, cineva i-a dat de gol si in chiar in momentul in care se pregateau sa intre in Primaria din Voluntari au fost inconjurati de ziaristi. Cei doi au recunoscut ca isi doreau sa faca de mult acest pas, insa voiau sa fie doar pentru ei evenimentul. Valentina Pelinel a purtat la cununia civila o rochie rosie, eleganta, care i s-a potrivit foarte bine. Ceea ce a atras insa atentia tuturor a fost inelul de logodna cu care Cristian Borcea a cerut-o de sotie.Bijuteria a fost aleasă special de fostul acţionar de la Dinamo pentru femeia pe care o numeşteşi are un preţ ameţitor. Este vorba despre un inel cu un diamant de 1,5 karate, care este estimat de specialişti la aproximativ 13.000 de euro.