A murit Regele Mihai

Regele Mihai I a fost a fost diagnosticat cu o boala incurabila, leucemie cronica, si tot atunci a anuntat ca se retrage din viata publica.Regele Mihai I s-a nascut pe 25 octombrie 1921, la Sinaia, ca fiu al Regelui Carol al II-lea si al Reginei-Mama Elena, si a domnit intre 1927 si 1930, prin intermediul unei Regente, precum si intre 1940 si 30 decembrie 1947, cand a fost silit sa abdice si sa plece in exil. A fost unul dintre putinii fosti sefi de stat in viata din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial. Fiu al principelui mostenitor Carol, Mihai a mostenit de la nastere titlurile de principe al Romaniei si principe de Hohenzollern-Sigmaringen (la care a renuntat mai tarziu).Grav bolnav, Regele Mihai a decis sa se retraga din viata publica pe 2 martie 2016, in favoarea Principesei Mostenitoare Margareta a Romaniei. Consiliul Regal a luat nota de starea de sanatate a Majestatii Sale, care a fost supus unei operatii chirurgicale. Diagnosticele puse de echipa medicala au fost: “carcinomepidermoid metastazant”si “leucemie cronica”. Majestatea Sa a urmat un tratament complex si solicitant, care l-au impiedicat sa apara in public, avand nevoie de o perioada de refacere.