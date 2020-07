Articole recomandate

A murit sotia lui John Travolta. Avea 57 de ani Clipe grele pentru actorul John Travolta! Kelly Preston, sotia actorului, a murit la varsta de 57 de ani, dupa o lupta grea cu cancerul la san. John Travolta, cu care s-a căsătorit în urmă cu 29 de ani, a confirmat decesul pe contul lui de Instagram. „Cu inima grea

Mirabela Dauer, despre cosmarul trait alaturi de unul dintre fostii soti Mirabela Dauer, in varsta de 73 de ani, nu a avut deloc o viata usoara. In copilarie, artista a trebuit sa traiasca fara tata, dupa ce aceasta a fost arestat. Nici in casniciile pe care le-a avut, cantareata nu a avut noroc, ba chiar a trait un adevarat cosmar alaturi de unul dintre soti.

Sotia lui Romica Tociu, schimbata radical dupa lupta cu cancerul Sotia lui Romica Tociu, Nicoleta, a fost diagnosticata in urma cu patru ani cu cancer la san. Dupa indelungi tratamente si multa suferinta, aceasta a invins cancerul, iar acum vine in ajutorul persoanelor care sufera de aceasta boala incurabila. Nicoleta Tociu, in varsta de 47 de ani, a aflat ca

Cum arata Daniela Crudu dupa ce si-a facut operatii estetice de 25.000 de euro Daniela Crudu a facut senzatie pe litoral weekendul trecut. Vedeta si-a etalat cu mandrie corpul in care a investit nu mai putin de 25.000 de euro pentru a arata perfect, asa cum si-a dorit. Dupa interventiile pe care si le-a facut, Daniela are o silueta perfecta, insa nu mai seamana deloc cu