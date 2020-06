A murit tatal Monicai si Ramonei Gabor. Fiicele nu l-au condus pe ultimul drum

Emil Gabor ar fi facut infarct in urma cu doua zile, iar astazi a fost inmormantat. Emil, tatăl surorilor Gabor, a fost înmormântat în cimitirul din Bacău, lângă fosta lui soție, a cărei dispariție a șocat opinia publică acum 7 ani.Monica Gabor și Ramona Gabor nu au putut ajunge la înmormântare din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus, Monica fiind stabilită în America, iar Ramona locuind în Dubai. Singura care a participat la înmormântarea lui Emil Gabor a fost sora cea mare, Alina, însoțită de o mătușă, sora tatălui.Pe 22 august 2013, mama Monicai Gabor murea intr-un tragic accident petrecut in fata pesterii Polovragi, cand o bucata de stanca rostogolita de pe versant i-a cazut Veronicai Bulai direct in cap, omorand-o.Distruse de pierderea suferita, Monica, Ramona si Alina, fetele Veronicai, au avut grija ca locul de veci al mamei lor sa fie unul deosebit, inmormantarea in sine fiind un adevarat eveniment in Bacau.