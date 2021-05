A treia oara poate e cu noroc. Bianca Dragusanu si Gabi Badalau se casatoresc. Totul despre nunta dubla de 1 milion de euro

Se anunta nunta anului in showbiz. Bianca Dragusanu se marita cu Gabi Badalau. Cei doi au planuit deja detaliile pentru nunta care ar urma sa aiba loc in aceasta vara.Gabi Badalau a cerut-o in casatorie pe Bianca Dragusanu cu un inel in valoare de 30.000 de euro. Bianca nu poarta inca bijuteria pentru ca este superstitioaa. Viitori socri ai Biancai au fost de acord cu aceasta casatorie, insa i-au pus o conditie fiului lor: sa faca un contract prenuptial. Bianca si Gabi Badalau vor avea o nunta dubla. Cei doi indragostiti vor sa organizeze o nunta la Bucuresti si una in Grecia. Au rezervat deja o vila pe o insula in tara elena, unde vor fi invitati doar 40 de prieteni. Cel care se va ocupa de intretinerea atmosferei va fi Florin Salam.Gabi si Bianca nu au dat niciun detaliu despre locatia in care va fi organizata cea de-a doua nunta. Se stie doar va fi la un palat din Capitala, care va fi decorat cu flori naturale in valoare de 40.000 de euro, la dorinta Biancai.Buchetul miresei va fi coborat dintr-un elicopter. Nikos Vertis va fi invitatul special, care ii va incanta pe invitati cu melodiile sale grecesti, iar pentru asta Gabi a platit nu mai putin de 100.000 de euro. Nașii celor doi vor fi prieteni de-ai lui Gabi Bădălău.Bianca isi va cumpara rochia de mireasa de la Paris. Va fi o crestie Elie Saab si va costa in jur de 40.000 de euro. Bianca Drăgușanu va avea șase domnișoare de onoare care vor fi îmbrăcate în rochii identice.Si nu se opresc aici cu surprizele. Bianca face tratamente de fertilizare in Turcia, deoarece Gabi isi doreste inca un copil. Cei doi spera ca minunea sa se intample inainte de nunta.