Abia acum a spus adevarul. De ce a apelat Oana Zavoranu la vrajitoare dupa divortul de Pepe

Oana le-a dat in judecata, iar la proces a marturisit ca a fost santajata si amenintata de vrajitoare si, de teama, le-a dat bani si un autoturism pentru a scapa de farmece. A povestit insa si care a fost momentul din viata ei in care a decis sa apeleze la vrajitoare.'Nu cred că am mai vorbit despre chestia asta public. S-au întâmplat multe, a fost divorțul. Ceea ce mi-a pus mie capac și m-a făcut să cred că există niște forțe necurate care mă înconjoară și mă învăluie în momentul ăla a fost momentul în care a apărut maică-mea într-o emisiune împreună cu Pepe și au dansat. Pentru mine…acolo s-a rupt lumea mea. Mama s-a aliat cu Pepe. A fost momentul în care m-au sunat și m-am nimerit lângă un televizor pe care l-am și spart în momentul ăla. Practic a fost un șoc pentru toată lumea. Maică-ta dansează cu Pepe. Am zis că e caterincă. Am cedat nervos. Am aruncat cu o telecomandă în televizor. M-am simțit trădată.', a declarat Oana Zăvoranu în cadrul unui interviu acordat lui Măruță.Cei mai mari dușmani de la un anumit moment au fraternizat și eu m-am văzut ca un măgar fraier. Am zis că nu se poate, e ireal, că niște forțe necurate mă învăluie. Am zis că nu există așa ceva, să te trădeze și fostul soț și mama ta. Ăla a fost momentul în care oricum vrăjitoarele aflaseră. Ele m-au căutat. Era o tactică, căutau clienți. Eu n-am spus niciodată oamenii concret cu care m-am întâlnit acolo. Eu intram și unii ieșeau. Politicieni enormi, artiști, sportivi…toți călcau pe acolo. Ele cred că făceau în așa fel să ne întâlnim cu toții acolo. Ele mi-au zis că au deschis cărțile de tarot și că Necuratul m-a luat în fiecare unghier.', a mai dezvăluit Oana Zăvoranu.