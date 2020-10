Actorul Constantin Zamfirescu, diagnosticat cu cancer

"Colegul nostru are nevoie de sânge. Orice grupă. Nu am fi vrut să facem asta! Nu v-am fi scris nimic despre situația prin care trece, dar urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale de extirpare a unui rinichi.A fost diagnosticat cu cancer. O astfel de operație este mare consumatoare de sânge, iar perioada asta este una de mare carență în rezervele de sânge. Corpul medical a cerut să găsim măcar un donator care să facă acest gest umanitar. Din păcate, în urma analizelor, noi nu putem dona!Oricine va dori să facă asta, va trebui să specifice că donează pentru Constantin Zamfirescu și spitalul Carol Davilla. Cuvintele de mulțumire nu vor fi îndeajuns cât să exprime gratitudinea noastră. Și sunt mulți care au nevoie. Zamzu are A2", au scris colegii săi din Trupa Sabotorii pe Facebook.

