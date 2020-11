Actorul Gheorghe Visu, internat la spital si conectat la aparate de oxigen

„Carlan batran atasat la perete…imbatat de oxigen noaptea ca privighetoarele noaptea”, a scris actorul pe Facebook.Din primele informatii, actorul este internat la Spitalul Matei Bals din Capitala si are nevoie de oxigen. Actrita Carmen Tanase, buna prietena a actorului, a marturisit ca nu stie ce se intampla cu acesta, insa crede ca este infectat cu noul coronavirus.„Nu stiu ce sa va spun cu certitudine, care este in prezent starea lui Geo. Am citit duminica noapte, tarziu, postarea lui de pe Facebook, unde pare ca lasa sa se inteleaga ca s-a imbolnavit de COVID. Pe de alta parte, Geo are ceva probleme pulmonare mai vechi si ma gandesc ca i-or da de furca in perioada asta mai aparte. Il voi suna in cursul zilei de astazi, atunci cand voi considera ca poate vorbi. Voi incerca ca telefonul meu sa pice intre programul vizitelor medicilor. Si voi refuza sa ma gandesc la lucruri neplacute”, a mentionat Carmen Tanase.